31.1 مليار درهم مشتريات البريطانيين من عقارات دبي في 4 سنوات

قال لويس ألسوب، الرئيس التنفيذي لشركة ألسوب أند ألسوب البريطانية للوساطة العقارية، إن البريطانيين استثمروا مبالغ كبيرة في قطاع العقارات بدبي خلال السنوات الأخيرة، وذلك من واقع الإحصاءات الرسمية الأخيرة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي توضح أن البريطانيين قد أنفقوا مبلغ 31.1 مليار درهم على شراء العقارات في دبي خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وذكر ألسوب أن هذا الرقم الهائل يعكس حقيقة غير قابلة للشك، وهي أن المواطنين البريطانيين يكنون حباً جارفاً لدولة الإمارات، وخاصةً دبي.

وأَضاف أن هذه الحقيقة كانت بمثابة الدافع وراء القرار الذي اتخذته شركة ألسوب أند ألسوب للوساطة العقارية بإطلاق حملة دعائية في المملكة المتحدة عن كل العقارات التي تبيعها في دبي.

وقال: «لطالما ارتبطت الإمارات والمملكة المتحدة بعلاقة صداقة وثيقة. ويشعر المواطنون البريطانيون بجاذبية تجاه دبي لعدة أسباب، ومن أهمها: انخفاض قيمة الضرائب المفروضة، ارتفاع مستوى المعيشة، وبالطبع الفخامة ونمط الحياة الفاخر الذي تتيحه العقارات في دبي».

وأردف: «ربما لا تتوافر لدينا أرقام محددة عن عدد البريطانيين الشغوفين بدبي، إلا أننا نعلم تماماً أن الشغف بدبي يعد نزعة سائدة في المملكة المتحدة.

وعليه، كان قرارنا الذي اتخذناه منذ فترة ببدء حملة الدعاية عن عقاراتنا في دبي عبر موقع «رايت موف أوفرسيز» الشبكي، والذي يعد أضخم بوابة معلومات عقارية في المملكة المتحدة.

وتعد هذه الحملة بمثابة خطوة استراتيجية رئيسية لنا، ونهدف من ورائها إلى طرق كل السبل الممكنة لضمان عدم فقدان مشترٍ واحد».

وبجانب هذه الخطوة، عمدت «ألسوب أند ألسوب» أيضاً إلى زيادة إنفاقها على البوابات الدعائية المحلية.

ويقول «ألسوب»: «في الوقت الذي تعمد فيه الشركات العقارية إلى خفض إنفاقها وتقليص عروض العقارات التي توفرها محلياً، فإننا نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتوسع في أعمالنا وبذل جهد أكبر من ذي قبل لاستقطاب المشترين لشراء عقاراتنا».

وتابع ألسوب: «إننا الوسيط العقاري رقم 1 في دبي من حيث حجم المبيعات على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك من واقع إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهو ما نعتبره إنجازاً نفخر به ونسعى للحفاظ عليه».

وحازت ألسوب أند ألسوب البريطانية للوساطة العقارية عدداً كبيراً من الجوائز في قطاع العقارات، منها 22 جائزة عالمية، فضلاً عن جائزة «الوسيط العقاري للعام من مجلة أرابيان بيزينيس» للعام الحالي، جائزة أعلى نسبة المبيعات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي لعام 2017، وجائزة أفضل 5 وكالات عقارية في منطقة الشرق الأوسط من مجلة فوربس لعامي 2016 و2017.