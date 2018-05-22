شركات طيران تتنافس على طرح العروض السعرية

تشهد الفترة الحالية منافسة قوية بين شركات الطيران للاستحواذ على الحصة الأكبر من المسافرين، من خلال طرح عروض سعرية تتضمن خصومات على أسعار التذاكر بين 20 -30 % تستمر معظمها حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان حيث يرتفع الطلب على السفر خلال إجازة عيد الفطر.

وتقلصت الفجوة السعرية بين الطيران التجاري والطيران الاقتصادي، بعد قيام الأولى بخفض أسعار تذاكرها بصورة ملموسة خلال شهر رمضان على مختلف الوجهات الإقليمية، لامست أسعار تذاكر الطيران الاقتصادي، ما دفع بالأخيرة لإطلاق حملات خفض مماثلة.

سعة

وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر، إن أسعار التذاكر تعتمد بشكل أساسي على حجم الطلب مشيرين إلى أن تراجع الطلب على السفر خلال شهر رمضان وزيادة حجم السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة في الدولة، الناتجة عن زيادة حجم الأساطيل، واستخدام طائرات ذات سعة أكبر دفع العديد من شركات الطيران إلى التسابق في طرح العروض وهو ما انعكس على متوسط أسعار التذاكر الذي شهد تراجع بنسب متفاوتة تختلف من وجهة إلى أخرى تبعاً لحجم الطلب.

وقال سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي القابضة إن تزامن شهر رمضان مع استمرارية العام الدراسي ساهم في تباطؤ الطلب على السفر الأمر الذي دفع معظم شركات الطيران العاملة في الدولة بما فيها الشركات الأوروبية الكبرى إلى تقديم عروض جاذبة ومغرية بهدف تنشيط حركة السفر واستقطاب أكبر عدد من العملاء في سبيل زيادة حصتها في السوق.

وأضاف إن شركات الطيران اعتادت تقديم عروض تسويقية في هذه الفترة من كل عام، فإن العروض هذا العام تميزت بأنها تشمل عدداً كبيراً من شركات الطيران، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة ووسع من قائمة الاختيار أمام المسافرين.

وأوضح سعيد العابدي أن معظم الطلب على السفر خلال الفترة الحالية يتركز على المملكة العربية السعودية وبالتحديد إلى جدة بغرض أداء العمرة متوقعاً أن تستمر حالة الهدوء في الطلب على السفر إلى ما قبل عيد الفطر.

طلب

وقال رياض الفيصل مدير عام شركة الماجد للسفريات إن أسعار التذاكر تعتمد على معادلة العرض والطلب، لافتاً إلى أنه في ظل هدوء الطلب على السفر الذي يشهده السوق خلال الفترة الحالية، فإن أسعار التذاكر تراجعت بنسب تراوحت بين 20 - 35% مقارنة بالأيام العادية متوقعاً عودة الانتعاش إلى السوق في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري حيث يرتفع الطلب بالتزامن مع عطلة العيد.

وأوضح الفيصل أن حجم السعة المقعدية يشهد نمواً بشكل كبير لذلك تسعى شركات الطيران إلى التنافس على المسافرين من خلال طرح العروض لافتاً إلى أن خفض أسعار التذاكر من أهم الأسباب وراء جذب المسافرين إليها، حيث تعتبر المنافسة بين شركات الطيران صحية وتصب في مصلحة المسافرين بشكل خاص وقطاع الطيران في الدولة بشكل عام.