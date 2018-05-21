وزارة الاقتصاد تستدعي 1123 سلعة يومياً

كشف تقرير لوزارة الاقتصاد، أمس، عن أن إجمالي حالات استرداد السلع التي نفذتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكلاء وموردي وتجار السلع منذ أول يناير قبل الماضي حتى أمس (17 شهراً) بلغ 567 ألفاً و200 سلعة بمعدل 1123 سلعة يومياً.

وأشار التقرير إلى أن السيارات احتلت النسبة والعدد الأكبر من بين السلع المستردة بإجمالي 338 ألفاً و621 سيارة وبنسبة 59.7%.

وأوضح التقرير أن عدد أصناف السلع المستردة منذ بداية العام الجاري حتى أمس (140 يوماً) بلغ 171 ألفاً و122 صنفاً من السلع بمعدل 1222 صنفاً من السلع يومياً.

ونوّه التقرير إلى أن حالات الاسترداد بلغت 41 حالة، منها 35 حالة استرداد لـ95887 سيارة بنسبة 56%، وحالتين لدراجات بعدد 2177 دراجة، و4 حالات أخرى بإجمالي 73058 منتجاً، توزعت بين 72230 عبوة حليب الأطفال، و157 غلاية كهربائية، و216 إطاراً، و455 عربة أطفال، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد.

وتناول التقرير إحصاءات العام الماضي، حيث شهد 2017 نحو 113 عملية استدعاء لـ396078 منتجاً توزعت بين 94 حالة للسيارات بعدد 242734 مركبة، و11 حالة استدعاء لـ5002 دراجة، و8 حالات أخرى بعدد 148342 منتجاً تضمنت 20 مصباحاً كهربائياً، و88700 هاتف، و2065 علبة لأعواد الكبريت، و6540 فرن غاز، و684 قاطعة زوايا، و19858 حفاضات أطفال، و11300 موصلات طابعة.

وشدد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، في تصريحات للصحفيين، أمس، على أن وزارة الاقتصاد وضعت آلية لتفعيل استرداد السلع عن طريق موقع إلكتروني خاص يوضح كافة السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.

وشدد على أن الوزارة تسعى إلى تطوير عمليات الاسترداد من خلال متابعة قيام الوكيل باسترداد السيارة بعد الإعلان عنها من جانب الوزارة وتفعيل البيانات المتعلقة بهذه العملية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.