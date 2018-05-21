إطلاق مشروع «سيفن سيتي» في أبراج بحيرات جميرا

كشفت شركة سيفن تايدز العاملة في مجال تطوير المشاريع العقارية الفندقية والسكنية والتجارية في دولة الإمارات، عن مشروع سيفن سيتي في أبراج بحيرات جميرا، وهو أول مشروع متعدد الاستخدامات لها في مدينة دبي بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار درهم. وسيكون جاهزاً في غضون 3 سنوات.

ويضم مشروع سيفن سيتي في أبراج بحيرات جميرا 2.635 وحدة سكنية، ومن المقرر تسليمه بالكامل في 36 شهراً، وقد وصلت نسبة الأعمال المنجزة لهذا المشروع إلى 15%. ويمتد المشروع على مساحة قدرها 3.5 ملايين قدم مربع، ويقع في كلاستر Z في مركز دبي للسلع المتعددة، مقابل ملعب مونتغمري للغولف وملعب الإمارات للغولف ومنطقة تلال الإمارات. وتشمل الخيارات السكنية في المشروع مجموعة من شقق الاستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم بالإضافة إلى عدد محدود من شقق الدوبلكس.

تصميم

وقال عبدالله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: «تم تصميم مشروع سيفن سيتي في أبراج بحيرات جميرا لتلبية كل احتياجات السكان والزوار بفضل وجود مجموعة متنوعة من منافذ التجزئة والأنشطة الترفيهية والمطاعم والمقاهي وحضانة الأطفال والصالة الرياضية والنادي الصحي. كما تتميز منطقة أبراج بحيرات الجميرا بنمط الحياة الحضرية التي تتيح فرصة الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والمغامرات المميزة».

وأردف قائلاً: «يتمتع المشروع بإطلالات بانورامية على جزر الجميرا وملعب مونتغمري للغولف وملعب الإمارات للغولف ونخلة جميرا ومرسى دبي وجميرا بيتش ريزدنسيز».

خدمات

ويتميز تصميم المشروع بوجود منصة مشتركة تضم مطاعم عدة تطل على بحيرة. ويضم صالة رياضية ونادياً صحياً وبركة سباحة كبيرة ومسبحاً للأطفال وحديقة على السطح ومجموعة من المقاهي والمطاعم والمتاجر، وذلك بالإضافة إلى مساحة واسعة لمنافذ التجزئة تبلغ 150 ألف قدم مربع تمتد على ثلاثة طوابق تشمل هايبر ماركت، فضلاً عن موقف للسيارات يتسع لاستيعاب 2.699 سيارة وموقفاً خاصاً للزوار يستوعب 620 سيارة.

وتأتي جميع الشقق السكنية مجهزة بأفضل التشطيبات الفاخرة والتجهيزات الراقية التي تتناسب مع علامة سيفن التجارية المرموقة، كما أنها مزودة بخزائن داخلية كبيرة ومعدات المطبخ المتطورة.

أسعار

وتبدأ أسعار شقق الاستوديو في مشروع سيفن سيتي في أبراج بحيرات جميرا من 354.000 درهم، وتتراوح مساحاتها من 384 إلى 416 قدماً مربعاً، بينما تبدأ أسعار الشقق بغرفة نوم واحدة من 683.000 درهم، وتتراوح مساحاتها من 739 إلى 800 قدم مربع. فيما تبدأ أسعار الشقق بغرفتي نوم من 992.000 درهم، وتبلغ مساحتها 1.073 قدماً مربعاً. أما الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم فتبدأ أسعارها من 1.4 مليون درهم وتتراوح مساحاتها من 1.516 إلى 1.521 قدماً مربعاً.

وأضاف عبدالله بن سليم بالقول: «يوفر مشروع سيفن سيتي في أبراج بحيرات جميرا أيضاً خياراً سهلاً للغاية للدفع يشمل 5٪ من السعر كدفعة أولى، يلي ذلك دفعات بنسبة 6٪ من السعر تُدفع في كل ربع، على أن يكون تاريخ الاستكمال في الربع الثاني من العام 2021. ونقدر أن شقق الاستوديو ستحقق عائدات سنوية مميزة تبلغ 12٪ سنوياً».

واختتم بن سليم كلامه بالقول: «يجسد هذا المشروع دلالة على المرونة التي تتميز بها علامة سيفن، كونها تعمل على تطوير منتجع ترفيهي في نخلة جميرا ومشروع متعدد الاستخدامات في منطقة أبراج بحيرة جميرا. ونؤكد للمستثمرين أننا سنقدم مستويات جودة الديكور واللمسات النهائية نفسها بأسلوب عصري وفريد».

مشاريع

تشمل محفظة مشاريع سيفن تايدز منتجع أنانتارا النخلة وفندق ديوكس وبوابة ابن بطوطة فضلاً عن مشروعها المقبل في جزر العالم، وهو عبارة عن منتجع حصري يضم 60 فيلا بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم.