منصة سحابية هجينة لشركات «مبادلة»

أعلنت كل من شركة إنجازات لنظم البيانات، وشركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال، ووحدة تكنولوجيا المعلومات في شركة مبادلة للاستثمار، عن إطلاق مشروع «ترابط»، وهو مبادرة استراتيجية مشتركة لإنشاء «منصة سحابية هجينة» ستستفيد منها الشركات التابعة لمجموعة مبادلة في أبوظبي، وستعمل المنصة على نشر تقنيات الموردين العالميين الرئيسيين.

ومن شأن مشروع ترابط، تمكين العملاء الحاليين لشركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال، والذين يزيد عددهم على 25 مؤسسة وشركة، بالإضافة للشركات التابعة لمبادلة، من تعزيز الاستفادة من المنصة السحابية الهجينة، كما سيتيح لهم نشر خدمات تكنولوجيا المعلومات بطريقة أسرع، وتوسعة نطاق الخدمات المقدمة للمستخدمين النهائيين، بطريقة فعّالة وقابلة للتطوير.

وسيقدم المشروع نموذج تشغيل مرن يعتمد على مبدأ «الدفع حسب الاستخدام» عند تفعيل خدماته، وسيساهم هذا النموذج في الحد من النفقات المالية، وزيادة التركيز على توفير قيمة أكبر للأعمال، بالاستفادة من المبادرات المبتكرة في تكنولوجيا المعلومات.

مراحل

وسيتم تنفيذ مشروع ترابط على مراحل خلال عامي 2018 و2019، حيث ستتولى شركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال مهام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المشتركة نيابة عن مجموعة مبادلة، وإسناد الجوانب التشغيلية إلى شركة إنجازات، للاستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المتوفرة لديها. وفي المراحل اللاحقة، سيتم تشغيل العمليات على «منصة سحابية هجينة» حديثة يمكن استخدامها بواسطة عدد من العملاء في وقت واحد إضافة إلى كونها قابلة للتطوير. وفي نهاية المطاف، ستضم تلك المنصة جميع شركات ومشاريع شركة مبادلة للاستثمار، كما يمكن توسعتها لتشمل شركات وجهات أخرى في أبوظبي.

وقال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات: «يؤكد مشروع ترابط، الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكة بين «إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال» و«مبادلة» في تعزيز نشر التقنيات المتقدمة لتمكين المؤسسات من العمل بكفاءة وفاعلية أكبر، من حيث توفير الوقت والموارد والنفقات.».

خدمات

بدوره قال ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال: «سيمكننا هذا التعاون الجديد مع «إنجازات»من توسعة خدماتنا المشتركة لتشمل الشركات التابعة لمجموعة«مبادلة»».

وأكد منصور الكتبي، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات في «مبادلة» أهمية الشراكة الجديدة في تحقيق خطط النمو الطموحة للشركة، وقال: «إن إنشاء آلية موحدة للتنفيذ، مع القدرة على نشر حلول تكنولوجيا المعلومات، التي تلبي الاحتياجات العاجلة لشركات مجموعة «مبادلة» بصورة أسرع، أمر بالغ الأهمية لتحقيق نجاحنا ».

فوائد

يتيح مشروع «ترابط» ترسيخ قاعدة نموذجية لتحقيق القيمة، وسرعة الوصول إلى الأسواق، وخفض الكلفة الإجمالية للملكية في مجموعة مبادلة عبر زيادة الاستفادة من المنصة المركزية. كما سيمكن المشروع شركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال، من توسعة نطاق الخدمات المشتركة والمساعدة في اجتذاب شراكات عالمية مع مزودي تكنولوجيا المعلومات الرئيسيين.