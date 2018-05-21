«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق محفّزات لتطوير الأعمال

كشفت اقتصادية رأس الخيمة عن إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تتضمن تطبيق باقة متنوعة من المحفزات التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والتطلعات التي ينشدها مجتمع الأعمال في الإمارة، وضخ مزيد من الزخم على حركة العمل الاقتصادي والتجاري المستدام في الإمارة.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام للدائرة، أن مجموعة المحفزات الجديدة التي أطلقتها الدائرة تضمنت تمديد فترة السماح لتجديد الرخص المنتهية من 30 يوماً إلى 90 يوماً، مما يعطي مهلة إضافية لأصحاب الرخص لتوفيق أوضاعهم، والعمل على تجديد رخصهم ضمن فترة زمنية مناسبة، بما لا يشكل عليهم عبئاً إضافياً، سواء من الناحية الإجرائية أو القانونية أو المالية.

3 رخص

وأضاف: وتم السماح بفتح أكثر من رخصة (بحد أقصى 3 رخص) في موقع واحد للأنشطة ذات الطبيعة المكتبية التي تقتصر ممارستها على أرض الواقع من خلال المكاتب فقط كالأنشطة المهنية والاستشارية، والأعمال المرتبطة بالبرمجة والحاسب الآلي وغيرها من الأنشطة المماثلة وذات العلاقة، كما تم السماح بإصدار الرخص الاقتصادية دون الحاجة لطلب توفير مكتب عند السنة الأولى فقط، لأفرع الشركات الصادرة تراخيصها من خارج الإمارة لجميع أنشطة التجارة بالجملة «عدا تجارة المواد الغذائية»، والأنشطة المهنية التي لا تحتاج إلى مكتب لمزاولة النشاط.

تخفيف

وأكد النقبي، أن الإجراءات تأتي كحوافز لدعم ممارسة بعض الأعمال في الإمارة من خلال تخفيف عبء تكلفة ممارسة الأعمال، وتأسيس مزيد من الشركات في الأنشطة المحددة لرفد اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن المحفزات الجديدة تضمنت أيضاً إلغاء تصريح الساعات الإضافية للمحلات والمنشآت التجارية لتمديد عملها حتى الساعة 2 صباحاً، والاستعاضة عنه بمنح تصريح للعمل لمدة 24 ساعة للمنشآت التي ترغب في ذلك، وهو الأمر الذي يشجعها على العمل لتلبية احتياجات عملائها طوال اليوم، ومن ثم فتح آفاق جديدة لزيادة إيراداتها ومبيعاتها.

إجراءات

كما تم إلغاء إجراءات المعاينة المسبقة عند إصدار التراخيص الاقتصادية الجديدة لبعض الأنشطة الاقتصادية التي سوف تُمارس عملها في بعض الأماكن المحددة في الإمارة كمراكز التسوق الكبرى، والأسواق التقليدية، والمباني المكتبية وغيرها من المواقع المعروفة التي تتوفر عنها كامل المعلومات المطلوبة عن نوعية العقار وموقعه في النظام المطور ضمن نظام التراخيص المطبق في الدائرة والمعروف بنظام «درب»، والذي سوف يحتوي على إحداثيات المنشآت الاقتصادية مع صور واجهات المباني لسهولة معرفة حالتها ومطابقتها للاستخدام في الأنشطة الاقتصادية. وأشار النقبي إلى أن الغرض الأساسي من هذه الخطوة هو تقليص إجراءات واختصار خطوات تأسيس الأعمال وفق معايير البنك الدولي، مما يساهم في تعزيز واستدامة مناخ الأعمال في الإمارة.