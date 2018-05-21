396 مليوناً تصرفات عقارات دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 396 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 138 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم، منها 8 مبايعة للأراضي بقيمة 21 مليون درهم و130 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 148 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الثاني بتسجيلها مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 227 مليون درهم منها 24 رهن أراضى بقيمة 198 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 29 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 87 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 41 مليون درهم.