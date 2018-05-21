«الاقتصاد» تتعاون مع كوريا الجنوبية بتكنولوجيا السيارات

بحث عبدالله الشامسي وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي مع كيم يونغراي المدير العام للسياسات التجارية في وزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية أطر التعاون المشترك في تكنولوجيا السيارات المتقدمة، خلال لقائهما في مقر الوزارة بدبي بحضور مسؤولين وخبراء من الجهتين.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون للاستفادة من التجربة الكورية في أتمتة السيارات للمساهمة في دعم المشروع الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد لتطوير مركز لتكنولوجيا السيارات المتقدمة في الإمارات.

فريق عمل

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مصغر يضم المسؤولين والخبراء المعنيين من الجهتين لمناقشة آليات التنسيق والخطوات العملية الممكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ المشروع بما يشمل تطوير البنى التحتية والمؤسسية وتحديث الأطر التشريعية والبحث والتطوير والتدريب ولا سيما في هندسة السيارات الكهربائية والهيدروجينية ونموذج السيارات الذاتية القيادة وأنظمة الملاحة وتجهيزات البيئة المحيطة وتعزيز القدرة على تزويدها بحلول الطاقة المتجددة. ويأتي الاجتماع استكمالاً للقاء الموسع بين معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وكيم هون تشونغ وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري والوفد المرافق له الأسبوع الماضي، والذي بحث فيه الجانبان أطر الشراكة في قطاعات الطيران والتكنولوجيا المتقدمة للسيارات والطاقة المتجددة واطلع الوفد الكوري خلال الزيارة على مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

قطاعات مستقبلية

وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي: إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لقطاع تقنيات السيارات نظراً لكونه أحد أهم القطاعات المستقبلية المحفزة للابتكار القائم على التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير ولارتباطه الوثيق بثلاثة من القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي النقل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث يدعم تطوير هذا القطاع مساعي الدولة لتعزيز مكانتها في سلسلة التوريد العالمية في الابتكار والتكنولوجيا والمدن الذكية.

وأوضح الشامسي أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع شركائها على تطوير مركز متكامل لتكنولوجيا السيارات المتقدمة في دولة الإمارات تشمل أنشطته هندسة وتكنولوجيا وتصنيع السيارات وأنظمة النقل والاتصال في السيارات المؤتمتة، فضلاً عن تحديث الأطر القانونية لقطاع السيارات وربطه بقطاع الاستثمار والتمويل واتجاهات السوق ومعايير البيئة وبناء الشراكات الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية المشروع في تطوير بيئة المعرفة والتكنولوجيا بالدولة ورفع تصنيف الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي.

بنية تحتية

ولفت إلى أن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مرشح ليكون مقراً لهذا المركز نظراً لما تتمتع به إمارة الشارقة من توسط جغرافي وتركيز على تنمية ريادة الأعمال وبيئة صناعية قوية، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة للمجمع وخطته الاستراتيجية التي تركز على الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المواصلات والمعلومات وامتلاكه ذراعاً تجارية تعزز قدرته على الارتباط بالسوق ممثلة بشركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية واتصاله المباشر بالتخصصات الهندسية والخبرات الأكاديمية العالية المستوى في الجامعة الأميركية والمدينة الجامعية بالشارقة.

نقل المعرفة

وقال كيم يونغراي: إن مشروع تطوير مركز لتكنولوجيا السيارات الذاتية القيادة يعد مشروعاً طموحاً يعزز مكانة الدولة في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، مشيراً إلى أن الجانب الكوري يمكنه تقديم الدعم ونقل المعرفة في العديد من الجوانب المتعلقة بهذا المشروع وفي مقدمتها تطوير القوانين والتشريعات ومجموعة النظم المتعلقة بقطاع السيارات مثل أنظمة ترخيص المركبات والسائقين والأنظمة المرورية والتأمين والبيئة وغيرها.

ولفت إلى أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يشمل في المراحل الأولى إلى جانب الأنظمة والتشريعات والاستشارات والخطوات المتعلقة بالبنى التحتية للمشروع للتأكد من استيفائه مواصفات المدن الذكية الخاصة بتشغيل السيارات الذاتية القيادة وما توفره من أنظمة متطورة للاتصال والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتطبيقات التكنولوجية ذات الصلة.

خطة التعاون

وأكد الجانبان أهمية الحوار خلال المرحلة المقبلة لوضع خطة واضحة للتعاون واتفقا على تشكيل فريق عمل مصغر مشترك من الجانبين لتحقيق هذا الغرض مهمته متابعة التنسيق والتواصل بصورة مكثفة لاقتراح صيغة تعاون وآليات عمل مشتركة تحقق مصلحة الطرفين وتحدد المتطلبات المؤسسية والتقنية للمضي قدماً والتمهيد لعقد منتدى موسع يضم أصحاب المصلحة من الجهتين للانتقال بعدها إلى المراحل العملية في تنفيذ المشروع وفقاً لخريطة طريق عملية مدروسة.