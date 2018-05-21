دبي الأولى إقليمياً في التقنيات الحديثة و13 في تأثيرها العالمي

جاءت دبي في المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً في استغلال وتطبيق التقنيات الحديثة، حسب تقرير المدن الناشطة 2018 الصادر عن كلية «أي إي إس إي» التجارية التابعة لجامعة نفارا الإسبانية.

وجاءت أبوظبي في المركز الثالث إقليمياً وفي المركز التاسع عالمياً في استخدام التقنيات الحديثة، و97 عالمياً في الترتيب العام.

كما احتلت دبي المركز الثالث عشر عالمياً في فئة تأثيرها العالمي، على المؤشر الذي يضم 165 مدينة عالمية و74 عاصمة في 80 دولة في العالم، ويصدر في نسخته الخامسة. وجاءت دبي في المركز الستين عالمياً في الترتيب العام للمؤشر.

يقيس المؤشر ترتيب المدن العالمية في عدة فئات بناء على عوامل تشمل الاقتصاد ورأس المال البشري والترابط الاجتماعي والبيئة والحوكمة والتخطيط العمراني والتأثير العالمي.