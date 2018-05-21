معرض ليالي رمضان في «اكسبو الشارقة» ينطلق 31 الجاري

تستعد إمارة الشارقة لإطلاق «معرض ليالي رمضان 2018» الذي ينظمه ويستضيفه مركز اكسبو الشارقة خلال شهر رمضان المبارك المقبل، في إطار مبادرات المركز الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة بوصفها الوجهة المفضلة لتجارة التجزئة في المنطقة. وستقام نسخة العام الحالي من المعرض الذي يقام بدعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويُشكّل وجهة تسوق متكاملة تَعِد سكان وزوار الإمارة بتقديم كل ما يحتاجونه تحت سقف واحد، على مدار 17 يوماً، ابتداءً من 31 مايو الجاري ولغاية 16 يونيو 2018.

ويُقدم «ليالي رمضان» في موسمه الجديد، منصة تسوق شاملة لسكان الشارقة وزوارها ممن يتحضرون لاستقبال الشهر الفضيل والاحتفال بعيد الفطر المبارك بالشكل الأمثل، إذ يحتضن المعرض مجموعة متنوعة من أنشطة التسوق، فضلاً عن تقديم حسوم كبيرة تصل نسبتها حتى 80%.

فرص

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة: «يتمتع معرض ليالي رمضان بمكانة هامة على أجندة الفعاليات المميزة التي تشهدها إمارة الشارقة خلال الشهر الفضيل منذ ما يُقارب ثلاثة عقود، حيث يُحافظ المعرض على تفرّده بكونه الحدث الوحيد من نوعه على مستوى الدولة الذي يتيح فرص التسوق والترفيه الأكثر شعبيةً وترقباً خلال الشهر الفضيل ليس فقط في الإمارات بل في المنطقة برمتها».