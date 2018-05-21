ترخيص وإطلاق أول حاضنة للأعمال في دبي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عن ترخيص أول حاضنة للأعمال في إمارة دبي، وذلك عقب إطلاقها نشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال» في إمارة دبي مارس الماضي، والذي يهدف إلى تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في تقنيات الجيل الرابع بإمارة دبي، إلى جانب توفير البيئة المثالية لأصحاب المشاريع الناشئة الإبداعية لمزاولة أعمالهم.

وفي هذا الإطار، افتتحت المؤسسة حاضنة الأعمال «ري إيربان» في حي دبي للتصميم، والتي تعد منصة متكاملة للمبدعين والمصممين ورواد الأعمال، حيث توفر الحاضنة حزمة من الخدمات المتخصصة بمجالات برامج تطوير وتنمية الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تقديم مساحات عمل مبنية على نظام العضوية للمهنيين في مجال الأعمال الابداعية المختلفة.

منصة مثالية

وبهذه المناسبة، قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: «يسعدنا افتتاح حاضنة «ري إيربان»، والتي تأتي في إطار استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرامية إلى تقديم منصة مثالية تعزز ريادة الأعمال واحتضان المبتكرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق رؤياهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات متميزة تخدم عملية التنمية المستدامة، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة القائم على مفاهيم الإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة الإمارة اقتصادياً على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويسهل عملية الوصول إلى أكبر شريحة من رواد الأعمال الشباب في شتى القطاعات».

تعزيز الإبداع

ومن جانبه، أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرص المؤسسة وجهودها الحثيثة لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتطوير واستدامة قطاع ريادة الأعمال في إمارة دبي، وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وبشكل يسهم في دعم القطاع الاقتصادي في دبي.

وأضاف: «نفخر اليوم بترخيص أول حاضنة أعمال في إمارة دبي ضمن نشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال»، الذي قمنا بإطلاقه مؤخراً، ونحن على يقين تام بأن هذه الحاضنة ستكون نقطة الانطلاق لمنظومة أعمال متكاملة بهذا المجال، تركز أهدافها في عمليات تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقنيات الجيل الرابع والمشاريع الإبداعية الناشئة، الأمر الذي يواكب أهداف استراتيجية دولتنا لصناعة واستشراف المستقبل».

برامج إرشادية

وسيقدم استوديو حاضنة «ري إيربان»، ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج إرشادية لدعم المبتدئين بمجال الأعمال المبتكرة، وتحديداً في الجانب التجاري من عملهم.

وأوضحت فاطمة المزروعي، مؤسسة حاضنة «ري إيربان»، إن دبي تسعي إلى خلق بيئة ونظام متكامل لريادة الأعمال في شتى المجالات والمستويات، وهو دور لا ينحصر على الجهات الحكومية فقط بل يشمل القطاع الخاص أيضاً، لذا نحن نهدف إلى المشاركة بفعالية في كل ما يدعم مجال التصميم في دبي تحديداً ومنطقة الخليج بشكل عام، ونثمن دعم مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الناشئة.

وذكرت مشاعل العلي المدير التنفيذي لـ «ري إيربان»، أن الحاضنة ستقدم برنامجاً كاملاً متخصصاً لتنمية الأفكار التجارية والشركات الجديدة في مجال التصميم والابتكار، والتي تم تحديد أول دفعة منها في سبتمبر 2018. كما ستقدم الحاضنة خدمات تكميلية لهذا البرنامج كخدمات الرخص، ومنصة المبدعين، ومساحة العمل المفتوحة للعمل.

استثمارات

تسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال نشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال»، إلى إتاحة الفرصة لتوسيع الاستثمارات في قطاع منصات ريادي الأعمال على اختلاف قطاعاتها والتي تشمل كل من: حاضنات الأعمال، المسرعات، ومساحات العمل المشتركة.

وتأتي المبادرة كخطوة أولى لتأسيس شبكة دبي لحاضنات الأعمال، لتشجيع أفضل الممارسات المتبعة لبرامج حاضنات الأعمال في الدولة.