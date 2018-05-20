إيرادات 12 شركة عقارية مُدرجة تقترب من 17 ملياراً بنمو %24

اقتربت إيرادات ومبيعات الشركات العقارية المدرجة في أسواق المال المحلية من حاجز 17 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري رغم الأوضاع الصعبة التي تعانيها بعض الشركات على وقع حالة التباطؤ التي شهدها القطاع على المستوى العالمي.

وبحسب رصد لــ «البيان الاقتصادي»، بلغت إيرادات 12 شركة عقارية مقيدة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين نحو 16.9 مليار درهم بنمو قدره 24.4% أو ما يعادل 3.32 مليارات درهم مقارنة بنحو 13.62 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم رئيسي من «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«أرابتك» و«داماك».

ويظهر الرصد، ارتفاع الأرباح الصافية لتلك الشركات إلى 4.355 مليارات درهم في الربع الأول 2018، مقارنة بنحو 3.35 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2017، بنمو قدره 29.8%، بدعم الأداء القوي لـ «إعمار العقارية» وشركتيها التابعتين «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير»، فضلا عن تحول شركات مثل «دريك آند سكل» و«إشراق العقارية» من الخسارة إلى الربحية.

وقال محللون ماليون لـــــ «البيان الاقتصادي»، إن سوق العقارات في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً يواصل استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهو ما عزز من نمو الطلب محليا وبالتالي أسهم في زيادة أرباح وإيرادات الشركات في الربع الأول.

وبلغت أرباح 8 شركات مدرجة في دبي نحو 3.62 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري بنمو 36.3% مقارنة بنحو 2.67 مليار في الفترة المقابلة من 2017، بينما وصل صافي أرباح 4 شركات مدرجة في أبوظبي إلى 703.1 ملايين درهم بنمو قدره 3.8% في الربع الأول من العام الجاري مقابل 677 مليوناً في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما لم تعلن «منازل» حتي الآن عن نتائجها.

مبيعات

وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن نتائج الشركات العقارية في مجملها كانت جيدة كما شهدت أيضا تحولاً نحو الربحية في أداء شركات مثل «إشراق العقارية» و«دريك آند سكل» مقابل خسائر في السنوات السابقة.

ولفت قصابية إلى وجود زيادة كبيرة في حجم مبيعات الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري وهو ما يؤكد على زيادة الطلب وجاذبية السوق العقاري في الدولة ومدي الإقبال عليه، مبيناً أن نتائج شركة «إعمار العقارية» وأذرعها التابعة كانت الأبرز مع استمرار تحقيقهم نمو في الأرباح والإيرادات.

وتوقع قصابية أن يكون عام 2018 أفضل للسوق العقاري في دولة الإمارات خصوصا مع ارتفاع أسعار العقارات في دبي مع اقتراب «إكسبو 2020».

ربحية

من جانبه، قال المحلل والخبير المالي، عمرو حسين، إن الأرباح الإجمالية للشركات العقارية تركزت بشكل كبير في «إعمار» وأذرعها التابعة، وكان هناك تحول إيجابي أيضا في نتائج شركات المقاولات لا سيما بعد تحول «دريك آند سكل» نحو الربحية مقابل خسائر ضخمة في العام الماضي.

وأرجع حسين تحسن أداء شركات المقاولات إلى عمليات إعادة هيكلة رؤوس الأموال التي شهدتها تلك الشركات في العام المنصرم والتي بدأت تؤتي ثمارها بشكل جيد ومن المتوقع أن تواصل تلك الشركات تحقيق نتائج إيجابية في الأرباع القادمة.

وشدد حسين على ضرورة قيام الشركات العقارية بتنويع مصادر الدخل وترشيد التكاليف والبحث عن بدائل لخفض تكاليف العقود والمصاريف الأخرى وتقليص تكاليف التمويل وذلك بهدف المحافظة على النتائج القوية، متوقعاً أن يكون عام 2018 أفضل نسبياً حيث من المتوقع أن يشهد حالة من المراجعة العميقة للأوضاع والبحث عن استراتيجيات وخطط بديلة للتوسع والنمو.

وتوقع حسين أن تستمر شركة «إعمار» في تحقيق أداء قوي خلال السنوات القادمة على صعيد الأرباح والإيرادات لا سيما لكونها واحداً من اللاعبين الرئيسين في مشاريع معرض اكسبو 2020.

زيادة

وزادت أرباح شركة «الدار العقارية» بنسبة 5.25% إلى 669.5 مليون درهم لكن الإيرادات تراجعت إلى 1.46 مليار درهم، فيما تقول الشركة إن إجمالي مبيعات الوحدات في جميع مشاريعها التطويرية بلغت 681 مليون درهم في الربع الأول.

وفى المرتبة الرابعة، جاءت «إعمار مولز» بعدما وصلت أرباحها إلى 548.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 539.1 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع الإيرادات إلى 1.037 مليار درهم بعدما استقطبت مراكز التسوق التابعة للشركة أكثر من 35 مليون زائر خلال الربع الأول.

وسجلت «داماك العقارية» أرباحاً صافية بنحو 484 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018، أي أعلى من صافي أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي والذي بلغ 459 مليون درهم. وزادت أرباح «الاتحاد العقارية» إلى 182.7 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري من 42.5 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت أرباح شركة «أرابتك» إلى 63.6 مليون درهم و«ديار للتطوير» إلى 40.1 مليون درهم، فيما انخفضت أرباح «رأس الخيمة العقارية» إلى 24.6 مليون درهم و«مجموعة الشارقة» إلى 1.3 مليون درهم.

وتحولت شركة «إشراق العقارية» نحو الربحية بعد تحقيقها صافي أرباح قدرها 7.75 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2018 مقابل صافي خسائر بلغ 0.95 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، في وقت تسير فيه الشركة في مشاريعها التطويرية في أبوظبي ودبي وفقاً للجدول الزمني والميزانية الموضوعة.

وسجلت شركة «دريك آند سكل» أرباحاً صافية بنحو 16.2 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسارة بنحو 722.5 مليوناً في الفترة المقابلة من 2017، وبلغت القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع قيد التنفيذ 5.4 مليارات درهم، مدعومةً بمشاريع جديدة بلغت قيمتها 305 ملايين درهم منذ مطلع العام الجاري وتتمركز بالدرجة الأولى ضمن الإمارات.

«إعمار» بالصدارة

جاءت «إعمار العقارية» بحسب الرصد في الصدارة من حيث الربحية بعدما حققت أرباحاً صافية جاوزت 1.5 مليار درهم بنمو قدره 8.4% مقارنة بنحو 1.38 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بدعم رئيسي من ارتفاع الإيرادات بنسبة 37%. وحلت شركة «إعمار للتطوير» في المرتبة الثانية بنمو في أرباحها بنسبة 62% من 505.7 ملايين درهم إلى 819.3 مليوناً بفضل ارتفاع إيرادات الربع الأول بنسبة 95% إلى 3.27 مليارات درهم.