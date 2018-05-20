مجلس سيدات أعمال الإمارات يطرح مبادرات تعزز الدور الاقتصادي للمرأة المواطنة

عقد مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات اجتماعه الثالث لعام 2018، برئاسة فريدة عبدالله قمبر العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وبحضور عائشة راشد آل علي، النائب الثاني، وأعضاء مجلس الإدارة. وقد تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من توصيات خلال الاجتماع الثاني لعام 2018، وتقرير عن اللقاء التشاوري بين أعضاء مجلس الإدارة، وتقرير عن اللقاء الثنائي الذي عقد مع الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة.

وقالت العوضي إن المجلس قد قام بتسمية أعضاء المكتب التنفيذي للدورة السادسة والذي تألف من رئيسة المجلس وإحدى النائبتين، فضلاً عن عضوية كل من يسرى صالح اليافعي، وفاطمة إسحاق العوضي، وحليمة الصايغ. وأشارت العوضي إلى أن الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي سيطرحها مجلس سيدات أعمال الإمارات خلال عام زايد ستسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة المواطنة وتشجيع المزيد من النساء المواطنات على ممارسة مختلف الأنشطة التجارية والخدمية وبما يعزز من دور المرأة المواطنة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدولة.

وهنأت العوضي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان.كما هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، بالشهر الكريم.