عقارات دبي تتوسع 16 مليون قدم مربعة في 3 أعوام

أكدت مجلة «ذي ريال ديل» الأميركية المتخصصة في شؤون العقارات حول العالم أن قطاع العقارات في دبي سيشهد توسعاً بحجم 16 مليون قدم مربعة في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت في تقرير نشرته أمس وتناولت في الآفاق المستقبلية لسوق العقارات في دبي أن غالبية هذا التوسع سيكون في شكل مراكز للتسوق.

وأكدت أن هذه المراكز باتت هي الرهان الرئيسي لشركات التطوير العقاري في دبي خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن التوسع المنتظر سيتضمن أيضاً وحدات داخل مجمعات متعددة الاستخدامات. كما توقعت المجلة أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المتاجر داخل المواقع المتميزة التي تشتهر بمستواها المعماري الفاخر، ومن أهمها دبي مول.