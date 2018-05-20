«ستارت إيه دي» تطلق برنامج تطوير الشركات الناشئة في الهاردوير

أعلنت ستارت إيه دي، منصة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي، عن فوز الشركة الناشئة «نيوراي NEURAi» ببرنامج تطوير مشاريع الشركات الناشئة في مجال الهاردوير، الذي انعقد مؤخراً، وذلك في ختام فعاليات البرنامج الذي استمر على مدار 10 أيام.

وحصلت الشركة الناشئة «نيوراي NEURAi»، والتي تُعد منصة لتحليل الأعمال استناداً إلى الذكاء الاصطناعي في مدينة بنغالور الهندية تعمل على دراسة إثبات جدوى مفهوم الشركة بالتعاون مع «الاتحاد للطيران» وشركة «أدنوك للتوزيع»، على منحة قدرها 10 آلاف دولار من خلال جائزة «انطلاق الابتكار Innovation Kickstarter»، حيث سيحظى فريق تطوير الشركة بفرصة الاستفادة من توجيهات منصة ستارت إيه دي والعمل مع فريقها عن كثب، فضلاً عن بناء نموذجهم الأولي في مختبر «الورشة» الخاص بالمنصة في جامعة نيويورك أبوظبي.

تطوير

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تطوير مشاريع الشركات الناشئة يُقام بالتعاون مع أدنوك للتوزيع والاتحاد للطيران والهلال للمشاريع، ويُعتبر إحدى المبادرات العديدة التي تقدمها منصة ستارت إيه دي، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتمكين تطوير شركات التكنولوجيا الناشئة في القطاعات المحلية الصاعدة والبارزة، مثل الطاقة والطيران والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية وخدمات النقل الذكية.

وقال راميش جاجاناثان، أستاذ الأبحاث بقسم الهندسة ونائب عميد تطوير ريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي ومدير عام منصة ستارت إيه دي: «استطاعت منصة ستارت إيه دي من خلال سعيها لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة في استقطاب ما يقرب من 100 شركة ناشئة للمشاركة في برامجها المتعددة على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، بينما نواصل التعاون مع شركائنا من الشركات المرموقة مثل الاتحاد للطيران وأدنوك للتوزيع والهلال للمشاريع ومختلف الهيئات الحكومية في أبوظبي لإنشاء ثقافة لريادة الأعمال تساهم في الارتقاء باقتصاد أبوظبي والإمارات بشكل عام إلى مصاف الاقتصادات العصرية القائمة على ريادة الأعمال.

ولقد عملنا من خلال هذه النسخة من برنامج تطوير مشاريع الشركات الناشئة في مجال الهاردوير إلى استقطاب الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي والمعتمدة على التعلم الآلي والمتخصصة في قطاعات ذات أهمية إقليمية مثل النقل والشحن والخدمات اللوجستية والطيران.

شراكة

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للطيران» بيتر بومغارتنر: «شهدت شراكتنا مع برنامج تطوير مشاريع الشركات الناشئة، والذي يستهدف شركات التكنولوجيا الناشئة في مراحلها الأولية ويساعدها على تنمية نماذج أعمال قابلة للتطوير والتكرار وفعالة من حيث رأس المال، نجاحاً كبيراً. لقد سررنا للغاية بالمستوى المرموق للأفكار المطروحة، ونتطلع إلى العمل مع الفائزين ودعمهم لتنفيذ خطة عملهم. نحن ندرك أهمية تطوير منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي، وتعد جائزة «انطلاق الابتكار» وسيلة فعالة لتوفير التمويل اللازم لتشغيل هذه الشركات ومساعدتها على الانطلاق.

وبدوره، قال الشريك المؤسس للشركة الناشئة الفائزة سيفاناند ماهاباترا: «تهدف شركتنا إلى إضفاء طابع ديمقراطي على الوصول إلى البيانات والذكاء الاصطناعي في أي مؤسسة أعمال. وكانت مشاركتنا في برنامج تطوير مشاريع الشركات الناشئة في مجال الهاردوير التابع لمنصة ستارت إيه دي تجربة رائعة نود خوضها مجدداً، حيث أذهلنا تنوع الفرق المشاركة ونطاق وكثافة المشاركة في البرنامج. وأود أن أتوجه بجزيل الشكر لجميع المشرفين، الذين دأبوا على دعمنا وتوجيهنا خلال مختلف مراحل البرنامج. كما أوصي أي شركة ناشئة تتطلع إلى استكشاف شراكات واعدة في المنطقة بالانضمام إلى البرنامج.