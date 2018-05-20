«شروق» تؤسس أول مستشفى كوري في الشارقة

وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع مجموعة «آر إي آي» القابضة، ومؤسسة «هايون» الطبية، المشغلة لمستشفى سيجونغ العام، لتأسيس أول مستشفى كوري في الشارقة.

وسيكون المستشفى الجديد الأول من نوعه على مستوى مرافق الرعاية الصحية في دولة الإمارات، إذ سيقدم أحدث التقنيات والحلول الكورية المتخصصة في جراحة القلب المفتوح، ورعاية القلب بالإضافة إلى خبرات طبية في مجالات أخرى.

وأقيم حفل التوقيع في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، حيث قام مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لـ(شروق)، يرافقه عدد من ممثلي (شروق) و«آر إي آي» القابضة، بجولة في مستشفى سيجونغ، تعرفوا خلالها إلى ما يقدمه من تقنيات رائدة في مجال الرعاية الصحية، والتي من المقرر أن تكون متاحة للمرضى في دولة الإمارات من خلال المستشفى الجديد في الشارقة.

وتلعب الاتفاقية التي تم توقيعها، دوراً رئيساً في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رئيسة للرعاية الصحية المتميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم العربي كافة.

وقع على الاتفاقية كل من مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لـ(شروق)، وسون بونغ هونغ، رئيس مجموعة «آر إي آي» القابضة، وجينسين بارك، رئيس مؤسسة «هايون» الطبية المشغلة لمستشفى سيجونغ العام.

اجتذاب الاستثمارات

وقال مروان بن جاسم السركال: «تعتبر هذه الاتفاقية مثالاً آخر على قدرة قطاع الرعاية الصحية في الشارقة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، كما تبرهن مرة أخرى على تميز مناخ الاستثمار، الذي توفره إمارة الشارقة لكل المستثمرين من حول العالم الباحثين عن فرص».

وأضاف السركال: «تشتهر كوريا الجنوبية باعتبارها إحدى أفضل الوجهات على مستوى العالم تميزاً ونجاحاً في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجات المتخصصة، ويقدم المشروع الجديد مجموعة من أفضل خدمات الرعاية الصحية في مجال أمراض القلب».

بنية أساسية

من جهته، قال سون بونغ هونغ، رئيس مجموعة «آر إي آي» القابضة: «تعد هذه الاتفاقية التي وقعناها اليوم، بداية لدخول النظام الطبي الكوري المتقدم، الذي يتمتع ببنية أساسية قوية، إلى دولة الإمارات، عبر إمارة الشارقة، ونتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى قطاع الرعاية الصحية برمته، ونأمل أن تسهم الاتفاقية في تعزيز تبادل التقنيات الطبية والعلاجية والمعرفة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وإضفاء المزيد من الحيوية عليها».

بدوره، قال جينسين بارك، رئيس مؤسسة هايون الطبية المشغلة لمستشفى سيجونغ العام: «إنها فرصة رائعة بالنسبة لنا، حيث نحتفل بوصولنا إلى سوق دولة الإمارات من خلال إمارة الشارقة، لنقدم أحدث تقنياتنا في واحدة من أكثر القطاعات أهمية في تاريخ الرعاية الطبية».

تنمية

تهدف (شروق)، التي تأسست في العام 2009 إلى تحقيق إنجازات اجتماعية وثقافية وبيئية وتنمية اقتصادية على أساس الهوية العربية والإسلامية لإمارة الشارقة، حيث تسعى الهيئة إلى تطوير الإمارة وتشجيع الاستثمار عن طريق تبني أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات التي تساعد في جذب المستثمرين سواء من المنطقة أو من كافة أنحاء العالم.