تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي محور مونديال الابتكار لجمارك دبي

نظمت جمارك دبي مونديال الابتكار خلال الفترة من 22-26 أبريل، وضم أكثر من 200 شخصية متخصصة في الابتكار، الفضاء، البلوك تشين، واستشراف المستقبل من جهات محلية ومؤسسات عالمية رائدة.

ومن جانبه قال أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: «يأتي مونديال الابتكار مواكباً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تبتكر الجهات الحكومية مبادرات تمكن دبي من أن تسبق دول العالم بعشر سنوات ورؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتحقيق النسخة الجديدة من مبادرة دبي10X 2.0، مشيراً إلى أن الفرق المشاركة خرجت بنحو 20 فكرة سيتم تقييمها من قبل لجنة تضم العديد من الخبراء في هذا الحقل لاختيار الأفضل تطبيقاً، موجهاً الشكر لكل من شارك في أنشطة المونديال التي تهدف إلى ترسيخ محورية دبي العالمية وتعزيز موقعها مختبراً عالمياً للابتكار تنفيذاً لتوجيهات القيادة، بأن الابتكار في العمل الحكومي ضرورة مستقبلية ملحة وليس حاجة مرحلية، مؤكداً أن جمارك دبي نجحت في جمع شخصيات قيادية في مجالات الابتكار، الفضاء وتقنية البلوك تشين في مكان واحد للخروج بمبادرات خارج الصندوق.

الابتكار آلية عمل

وشهدت فعاليات المونديال حضوراً مكثفاً من مسؤولي حكومة دبي حيث شدد عامر عبدالرؤوف مدير مبادرة دبي 10X على ضرورة الاستفادة من هذه التظاهرات الابتكارية في تضافر الجهود بين دوائر دبي لتحقيق طفرة ثورية في القطاعات المشتركة، بما يدعم استدامة ريادة دبي.

وقال عبدالرؤوف: هذه المبادرات الإبداعية تدعم أهداف مبادرة دبي 10X في إعادة صياغة مفهوم العمل الحكومي الحالي وتعزيز الابتكار في آلية العمل، وتأسيس أجيال جديدة من الجهات الحكومية لديها المرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، والخروج بمبادرات تستشرف المستقبل وتحقق رؤية دبي في أن تسبق دول العالم بعشر سنوات، مثمناً الجهود الكبيرة لجمارك دبي في تنظيم مونديال الابتكار.

كما أشاد الدكتور سيد فاروق مستشار في المكتب التنفيذي في دبي بمبادرة مونديال الابتكار باعتباره مختبراً تنافس فيه أكثر من 20 فريقاً للخروج بأفضل الابتكارات التحويلية التي تساهم في إنجاز المستهدفات بمعدلات أداء عالية، مشيراً إلى أن جمارك دبي تحرص على تحفيز على الابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية دبي للابتكار.