رواتب الوظائف الحكومية والمالية الأفضل في الدولة

كشف استبيان حديث أجراه موقع بيت.كوم المتخصص في التوظيف أن الوظائف في القطاع الحكومي وقطاعات الخدمات المالية والمصرفية والمحاسبية هي الأفضل من حيث الرواتب في الدولة، وذلك بحسب آراء المشاركين في الاستبيان.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أشار سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم أن 18% من المشاركين في الاستبيان أشاروا إلى أن قطاع الخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة هو أفضل القطاعات من ناحية تقديم رواتب جيدة، بينما صرّح 18% بأن القطاع الحكومي هو الأفضل من هذه الناحية.

أسئلة

مع نموّ قطاعات العمل في دولة الإمارات وتعددها، تظهر اختلافات وميّزات عدة لكل منها. وقبل اختيار أفضل قطاع للعمل، من الضروري أن يفكر الباحثون عن عمل في مجموعة أسئلة بحسب المصري، وتشمل هذه الأسئلة: ما هي قطاعات العمل الأكثر جذباً للباحثين عن عمل في الدولة؟ وما هي القطاعات التي تقدم أفضل الرواتب والمزايا، وتلك التي تقدم أفضل الفرص للنمو الوظيفي والتدريب والتطوير؟

ولفت المصري إلى أن استبيان تحت عنوان «أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» يهدف لمساعدة الباحثين عن عمل في الإجابة عن الأسئلة أعلاه، وقد كانت النتائج إيجابية للغاية، حيث أشارت إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد المحلي، فالمهنيون اليوم ينتشرون بشكل متساوٍ عبر مختلف القطاعات.

نمو

وأشارت نتائج الاستبيان إلى أن العديد من المهنيين في الدولة يعتبرون فرص النمو الوظيفي عامل جذب مهماً، حيث قال 21% إن قطاع الخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة هو الأفضل من ناحية تقديم فرص نمو وظيفي متميزة.

ومن المثير للانتباه، بروز القطاع الحكومي (بحسب 31% من المجيبين)، والخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة (بنسبة 17%) كأحد أفضل القطاعات التي تتيح للمهنيين تحقيق توازن جيد بين حياتهم المهنية والشخصية.

فقد أصبح العديد من المهنيين اليوم يأخذون بعين الاعتبار عوامل أخرى تتعدى الراتب عند تقييم عرض العمل، أبرزها قضاء الوقت مع العائلة وصعود السلم الوظيفي، إضافة إلى الأمن الوظيفي، فقد برز هذا الأخير كأحد أهم عوامل الجذب بالنسبة للمهنيين، حيث اعتبر 31% منهم أن القطاع الحكومي هو القطاع الأكثر أماناً، بينما اعتبر 18٪ منهم أن قطاع الخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة هو الأفضل من هذه الناحية.

وتطرّقت الدراسة إلى أبرز القطاعات جذباً للنساء العاملات، حيث برزت قطاعات الرعاية الصحية (26٪)، والضيافة والترفيه (23٪) ضمن أكثر القطاعات جذباً لهن، أما بالنسبة لقائمة القطاعات الأكثر جذباً للخريجين الجدد، فقد تصدرها قطاع الخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة (17٪).

إجهاد

وتناول استبيان بيت.كوم القطاعات الأكثر إجهاداً، وأشار المصري إلى أن الإجهاد يُعتبر عاملاً طارداً للعديد من المهنيين، خاصةً أولئك الذين يتمتعون بقدرات جسدية محدودة، فمن المعروف أن هذا العامل يساهم في زيادة مستويات توتر وقلق المهنيين، مما يؤثر سلباً على أدائهم في العمل. وبرز قطاع التطوير العقاري والبناء ضمن قطاعات العمل الأكثر إجهاداً بنسبة 19٪.

ومن العوامل المهمة في تحديد نسبة إجهاد القطاعات هي ساعات العمل الطويلة، فالقطاعات التي تتطلب العمل لساعات طويلة لا تزيد من مستويات توتر المهنيين فحسب، بل تمنعهم أيضاً من قضاء الوقت مع عائلتهم وأصدقائهم، وقد برزت قطاعات الضيافة والترفيه (23٪)، والرعاية الصحية (13٪) ضمن قائمة القطاعات التي تتطلب ساعات عمل طويلة.

منافسة

وأوضح سهيل المصري أن العديد من المهنيين في المنطقة يسعون لتغيير قطاع عملهم لأسباب عدة، حيث قال نصف المهنيين إنهم ينوون تغيير قطاع عملهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما قال رُبعهم إنهم قاموا بتغيير قطاعهم بالفعل خلال العامين الماضيين.

وقد برزت الأسباب المادية التي تتمثل في الحصول على راتب أفضل كأهم العوامل التي تدفع المهنيين لتغيير قطاع عملهم (بحسب 62٪ من المجيبين)، بينما كان السبب الآخر هو البحث عن فرصة نمو وظيفي أفضل (بنسبة 40٪)، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية (بنسبة 36٪).

مزايا

تختلف المزايا والعوامل التي تجعل قطاعات العمل قطاعات جاذبة؛ حيث تختلف المعايير الشخصية للمهنيين في الإمارات في تقييم مدى جاذبية قطاع عمل ما. ولا شك أن الراتب هو من أهم العناصر أهمية للباحثين عن عمل في الدولة، فبالنسبة للعديد من الأشخاص، يعد الراتب الحافز الرئيسي للعمل كونه يعد المصدر الأساسي الذي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم.