681 مليوناً أرباح «العربية للطيران» المتوقعة العام الجاري

توقعت شركة «أوبار كابيتال» للبحوث ارتفاع أرباح الشركة إلى 681 مليون درهم في نهاية العام الجاري صعوداً من 662 مليوناً في 2017، على أن تصل إلى 694 مليون درهم في 2019 و733 مليوناً في 2020 و802 مليون في 2021.

ورفعت شركة «أوبار كابيتال»، في مذكرة بحثية حديثة، السعر المستهدف لسهم شركة «العربية للطيران» بنسبة 3.6% إلى 1.42 درهم مقابل نحو 1.37 درهم في تقييمها السابق، ونصحت بالتجميع في السهم. بينما قدرت أن ترتفع الإيرادات من 3.739 مليارات درهم في 2017 إلى 4.022 مليارات في 2018 و4.41 مليارات في 2019 و4.77 مليارات في 2020 و4.94 مليارات في 2021.

الربع الأول

ونمت أرباح الشركة بنسبة 8% في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 110 ملايين درهم مقارنة بنحو 102 مليون في الفترة المقارنة من العام الماضي، فيما وصلت الإيرادات خلال الفترة نفسها إلى 877 مليون درهم بارتفاع قدره 8% عن الفترة المقابلة من 2017.

وأرجعت «أوبار» تقديراتها إلى نمو أسطول الشركة الجديد في 2018 و2019 والفوائد المتوقع تدفقها بسبب إطلاق قاعدتين جديدتين، و4 طائرات جديدة و21 مساراً.

3 وجهات

وأضافت الشركة ثلاث وجهات جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث انطلقت الرحلات بين الشارقة ومطار شيرميتيوفو في موسكو وإلى جدة والكويت وانطلاقاً من سوهاج في مصر، وتبع ذلك الإعلان عن رحلات جديدة من الشارقة إلى قابالا في أذربيجان وأزمير وبودرم في تركيا في يونيو 2018، وإلى غروزني في روسيا ابتداء من أبريل 2018.

وذكرت «أوبار» أن «العربية للطيران» نقلت على متن أسطولها أكثر من 2 مليون مسافر خلال الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية مارس من العام الجاري، وجاء معدل إشغال المقاعد عند 80% وهو ما يعتبر معدلاً مرتفعاً في قطاع الطيران.