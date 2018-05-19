قطاع الطيران.. نجاح على الأرض وفي الأجواء

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نجح قطاع الطيران بالإمارات في مواصلة النجاحات، الأمر الذي يظهر من خلال أعداد المسافرين والحركة الجوية التي سجلتها مطارات الدولة خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي.

43.9

مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال أول 4 شهور من العام الجاري

280.7

ألف حركة جوية في سماء الإمارات خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي

69.96

ألف حركة جوية سجلت عبر المطارات المحلية خلال شهر أبريل الماضي

48.9 %

حصة مطار دبي من إجمالي الحركة الجوية في أبريل

10.61

آلاف حركة جوية عبر مطار أبوظبي في أبريل بنسبة 15.2% من إجمالي الحركة الجوية

9.2 %

حصة مطار الشارقة من إجمالي الحركة الجوية في الإمارات

366

ألفاً المتوسط اليومي لعدد المسافرين عبر مطارات الدولة

11.58

مليون مسافر في الاتجاهين سجلتها مطارات الدولة في أبريل