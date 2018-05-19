60 مليوناً صافي الاستثمار المؤسسي في الأسهم

اتجهت تعاملات المؤسسات والمحافظ والصناديق نحو الشراء في أسواق الأسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد تحقيقهم صافي شراء بنحو 60.34 مليون درهم مع سعيهم لتصيد الفرص مع تداول غالبية الأسهم عند مستويات سعرية جاذبة.

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق، إن تعاملات المؤسسات مالت نحو الشراء في أسواق الأسهم المحلية.

وأضاف الأعصر لـ «البيان الاقتصادي»: كان هناك عوامل محفزة لشراء المؤسسات في الفترة الأخيرة خصوصاً النتائج القوية لبعض الشركات المدرجة بعد تخطي أرباحها الإجمالية حاجز 20 مليار درهم.

وأظهر مسح لــــ «البيان الاقتصادي»، إن المؤسسات في سوق دبي حققت مشتريات بنحو 687.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 627.9 مليوناً بصافي شرائي 59.8 مليوناً، فيما حققت المؤسسات مشتريات في سوق أبوظبي بنحو 303.5 ملايين درهم.

وعلى صعيد الأجانب فقد اتجهت تعاملاتهم نحو البيع بصافي استثمار 19.7 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بنحو 626.4 مليون درهم.