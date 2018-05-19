برج سكني في دبي على هيئة «آي باد» عملاق

نشر موقع «بيزنيس إنسايدر» الشبكي الأميركي المعني بالشؤون الاقتصادية حول العالم تقريراً مصوراً أمس عن برج «ذا باد تاور»، والذي عرف أيضاً عند بداية الإعلان عن إنشائه في عام 2006 باسم «برج الآي باد»، والمزمع افتتاحه في دبي في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

جاء التقرير بعنوان «دبي تشيد بناية تبدو مثل «آي باد» عملاق، وتحتوي كثيراً من التقنية وتعمل مثل درع الرجل الحديدي». وسلط التقرير الضوء على البرج السكني العملاق الذي استمد اسمه من كون تصميمه مستلهماً من شكل جهاز الآي باد الشهير، الذي يعد أحد أهم ابتكارات شركة «آبل».

وأفاد التقرير أن فكرة البرج الجديد من تصميم المعماري «جيمس لو» المنتمي إلى هونغ كونغ. ووصف التقرير البرج بأنه يعد بمثابة ذروة المنهج المعماري الذي يعتمده «لو»، والذي يرتكز بالأساس على المزج بين التقنية العصرية.

واستعرض التقرير بالصور شكل برج «ذا باد تاور» من الخارج، وأيضاً تصميم بعض وحداته السكنية من الداخل. وذكر التقرير أن البرج يقع في منطقة الخليج التجاري ويتكون من 24 طابقاً تضم 231 وحدة سكنية، وصفها بأنها «شقق ذكية»، ذلك أنها مزودة بالعديد من التقنيات فائقة الحداثة مثل عرض الصور باستخدام تقنية الواقع المعزز التي تغير مواقع الأشياء، حمام يقوم بتحليل البيانات الصحية في الزمن الفعلي للمقيمين في كل وحدة سكنية، وفتح باب كل وحدة ببطاقات تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو «RFID tags»، بدلاً من المفاتيح.