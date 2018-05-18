5 أهداف رئيسية لمستقبل الإنترنت

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كشف تقرير «مسارات لمستقبلنا الرقمي» الأول الصادر أخيراً عن جمعية الإنترنت (ISOC) والذي يهدف إلى استكشاف مستقبل الإنترنت، عن 5 توصيات أو أهداف رئيسية يجب أن تعمل الدول على تحقيقها لضمان استخدام الإنترنت بهدف تحسين المجتمع وتوليد فرص عمل جديدة.
1
دفع القيم الإنسانية التطوير التقني والاستخدام
2
تطبيق حقوق الإنسان عبر الإنترنت وخارجها
3
احترام اهتمامات المستخدمين وبياناتهم الخاصة
4
العمل على سد الفجوات الرقمية
5
العمل على جعل اقتصاد الإنترنت متاحاً للجميع
6.4 مليارات
عدد اشتراكات الإنترنت عبر الهاتف الذكي عالمياً 2019
4.08 مليارات
عدد مشتركي الإنترنت النشطين عالمياً 2018
3.07 مليارات
عدد مشتركي مواقع التواصل الاجتماعي عبر الهاتف النشطين عالمياً 2018
الدول الست الأولى عالمياً في اختراق الإنترنت
الإمارات 96%
السعودية 88%
هولندا 80%
بريطانيا 80%
إسبانيا 77%
الولايات المتحدة 75%
المصدر: البيان – «جمعية الإنترنت»