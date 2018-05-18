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«المصرف المركزي» ينشر أسعار العملات يومياً

المصدر:
  • أبوظبي - البيان
التاريخ:
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بدأ المصرف المركزي، اعتبارا من يوم أمس، بنشر قائمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم على موقعه الإلكتروني، وسيقوم بنشرها يومياً، وذلك بغرض تسهيل عملية احتساب التزامات ضريبة القيمة المضافة المترتبة على الكيانات التجارية لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب. وتتوافق هذه الخدمة مع متطلبات القانون الاتحادي رقم 8 بشأن ضريبة القيمة المضافة.

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