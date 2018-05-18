«مبادلة» تعيّن «تكنيب» لإدارة أكبر مصفاة في باكستان

أعلنت شركة «مصفاة باك عرب المحدودة» (باركو)، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، إبرام عقد خدمات استشارية لإدارة مشاريع مع شركة النفط العالمية، «تكنيب إف إم سي»، يتضمن إدارة عمليات ما قبل مرحلة «الهندسة والمشتريات والبناء» في مشروع مصفاة متكاملة سيتم إنشاؤها في مدينة «حَب» الواقعة قرب مدينة كراتشي الباكستانية.

ومن المقرر أن تتولى شركة «مصفاة باركو البحرية المحدودة»، المملوكة بالكامل لشركة (باركو)، مهمة إدارة وتشغيل المشروع، الذي سيضم مصفاة متطورة تصل طاقتها الإنتاجية إلى 250 ألف برميل يومياً، إلى جانب مرافق تحميل بحرية مساندة.

وستصبح المصفاة أكبر منشأة من نوعها في باكستان، حيث ستلبي حاجة الأسواق المحلية لمنتجات التكرير. يشار إلى أن مصفاة «باك عرب» المحدودة (باركو) هي مشروع مشترك (بنسبة 40:60) بين الحكومة الباكستانية وإمارة أبوظبي، ممثلة بشركة مبادلة للاستثمار. وتدير الشركة عمليات متكاملة في مجال الطاقة تشمل تكرير النفط، وعمليات أنابيب النفط، وتسويق المنتجات النفطية.