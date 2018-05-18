«دبي لصناعات الطيران» تبحث شراء 400 طائرة بكلفة 40 ملياراً

أكد الرئيس التنفيذي لدبي لصناعات الطيران فيروز تارابور لرويترز أمس أن الشركة تجري محادثات لشراء 400 طائرة من ايرباص وبوينج وتستعد لتوسعة أسطولها الحالي عبر الاستحواذ إذا فشلت المحادثات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من ترتيب مستثمر أميركي كبير في قطاع شركات الطيران صفقة قياسية في نوفمبر لصالح مجموعة من شركات الطيران لشراء أكثر من 400 طائرة ايرباص في ظل توقع خبراء الاقتصاد نموا قويا لحركة السفر الجوي.

وقال الرئيس التنفيذي لدبي لصناعات الطيران، أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، إن الشركة مهتمة بشراء طائرات أحادية الممر من إيرباص من طراز ايه 320 نيو وطائرات بوينج 737 ماكس وذلك عقب استحواذها في العام الماضي على «أواس» لتأجير الطائرات التي تتخذ من دبلن مقرا.

وقال تارابور إن أية صفقة متوقعة لن تنطوي بالضرورة على تقسيم عدد الطائرات بالتساوي بين الشركتين.

وأضاف خلال مقابلة في مقر الشركة بدبي: «لا يعجبنا السعر».

وتتجاوز تكلفة طلبية لعدد 400 طائرة أحادية الممر 40 مليار دولار وفقا لقائمة الأسعار لكن التخفيضات شائعة للطلبيات الكبيرة.

وستدرس الشركة خيارات أخرى للحصول على طائرات جديدة إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إيرباص أو بوينج. وقال تارابور إن هذه الخيارات قد تشمل الاستحواذ على شركة منافسة بهدف الحصول على دفتر طلبياتها لشراء الطائرات.

وقفزت دبي لصناعات الطيران إلى الشريحة الأولى من شركات تأجير الطائرات العام الماضي بعد استحواذها على أواس وهي عاشر أكبر شركة في القطاع.