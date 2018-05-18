التجارة في دبي تحافظ على استدامة النمو 2018

توقع القطاع الخاص، في استبيان حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن تحافظ التجارة في الإمارة على استدامة النمو في 2018، بدعم مجموعة من العوامل الإيجابية التي تتركز في نمو الطلب في السوق والمنافسة في الأسعار وسهولة الوصول والتوقعات بارتفاع معدلات الطلب العالمي.

وتم الكشف عن نتائج الاستبيان خلال ندوة الأعمال التي نظمتها غرفة دبي أخيراً في مقرها بحضور تجار وممثلين من مجتمع الأعمال المحلي واستندت إلى آراء وتوقعات للعديد من الشركات العاملة في دبي.

وبين الاستبيان أن تجار السلع المنزلية هم الأكثر تفاؤلاً بشأن أدائهم في العام 2018، تلاهم تجار الشركات العاملة في القطاعات الفرعية للآلات والسلع الاستهلاكية والمنسوجات، حيث يتوقع أكثرية المشاركين في الاستبيان أن يكون المتعاملون أكثر انتقائية وطلبًا في المستقبل القريب.

وكشف الاستبيان عن أن أغلب تجار دبي يخططون لتعزيز قدرتهم التنافسية هذا العام، حيث اعتبروا أن الكفاءة وخفض التكاليف، والتجارة الإلكترونية، وإدارة سلسلة التوريد، واستخدام معلومات السوق وتنويع المنتجات هي المجالات الرئيسية التي يتطلعون لتحسينها في آدائهم للمساهمة في مواصلة تحقيق النمو للقطاع.

كما كشف الاستبيان عن عدد من التوصيات للشركات للتغلب على هذه التحديات، والتي شملت خيارات الدفع السهلة والمرنة، وتمايز المنتجات، والنقل بكميات كبيرة لجني وفورات الحجم، والتفاوض على الإيجارات.