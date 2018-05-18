اكتمال العمل بالفندق والطوابق السكنية في «بالم تاور»

أعلنت «نخيل» أن برج «بالم تاور» الذي يصل ارتفاعه إلى 200 متر شهد اكتمال العمل في الفندق والطوابق السكنية، فيما يتواصل العمل في أعلى حوض سباحة بدبي ومنصة المشاهدة في البرج. ويرتبط المشروع بـ«نخيل مول» الذي يتواصل فيه العمل بوتيرة متسارعة. ومن المقرر إنجاز العمل في المول بنهاية العام الجاري، فيما ينتظر الانتهاء من الأعمال في البرج خلال العام المقبل.

ويقع «بالم تاور» على الواجهة الشاطئية في جذع «نخلة جميرا» دبي، ويضم 504 وحدات سكنية فاخرة مخدومة ومفروشة بالكامل، تعلو فوق فندق من فئة الخمس نجوم، يتكون من 50 طابقا.

والبرج جزء من مشروع «نخيل مول»، ويضم‮ ‬وحدات‮ ‬سكنية‮ ‬متنوعة‮ ‬مخدومة‮ ‬ومفروشة‮ ‬بالكامل‮ ‬تتنوع‮ ‬ما‮ ‬بين‮ ‬استوديوهات، وغرفة‮ ‬وغرفتين‮ ‬وثلاث‮ ‬غرف‮ ‬نوم،‮ ‬وتتميز‮ ‬بإطلالات‮ ‬بانورامية‮ على ‬أفق‮ مدينة‮ ‬دبي‮ ‬ونخلة‮ ‬جميرا‮ ‬ومياه‮ ‬الخليج‮ ‬العربي. والمشروع يشمل فندقا من فئة الخمس نجوم يضم 092 غرفة فندقية ومجموعة من مرافق الطعام والترفيه، ويشغل الفندق الطوابق الـ 81 الأولى من البرج.