«شمس إعمار» تكرّم العمّال

أطلق فريق «شمس إعمار» لمبادرات المسؤولية الاجتماعية في «إعمار» حملة لتكريم عمّال الإنشاءات تقديراً لالتزامهم الكبير وجهودهم المتواصلة في بناء مختلف معالم المدينة.

وتتزامن هذه المبادرة مع حلول شهر رمضان المبارك، وتمثل امتداداً لحملة #لنبني_المجتمع، التي أطلقها الفريق سابقاً.

وتعاون فريق «شمس إعمار» الذي يضم مجموعة من موظفي «إعمار» بقيادة أحمد المطروشي، العضو المنتدب للشركة، لإعداد 10 آلاف حقيبة تضم الكثير من المواد الأساسية مثل الصابون والشامبو وقبعات الرأس للحماية من أشعة الشمس في الصيف، وغيرها الكثير، ويجري توزيع جزء من الحقائب على العمال في مختلف المواقع الإنشائية الخاصة بمشاريع «إعمار».

ويشارك في الحملة الكثير من شركات «إعمار»، بما في ذلك فرق عمل من «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«روڤ للفنادق» و«دبي مول» وغيرها.