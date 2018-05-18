أنشطة متنوعة وعروض وجوائز في «رمضان الشارقة»

انطلق في الشارقة، أمس «مهرجان رمضان الشارقة 2018»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة للعام الـ 30 على التوالي، وتُقام فعالياته طوال أيام الشهر الفضيل في كافة مناطق ومدن الإمارة، ويستمر لغاية 18 يونيو المقبل. ويشهد المهرجان في موسمه الجديد، العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية والاقتصادية والترفيهية الجاذبة، وسط مشاركة لافتة من مراكز التسوق والمحال التجارية التي أطلقت باقة عروض ترويجية وتنافسية وتخفيضات مغرية، تصل نسبتها إلى نحو 75 % طوال أيام المهرجان.

كما يحفل المهرجان بحزمة كبيرة من المفاجآت وسحوبات على عدد كبير من الجوائز القيّمة، من بينها 6 سيارات فاخرة، خصصتها مراكز التسوق لزوارها، كأحد عناصر الجذب للمهرجان لتعزيز مكانته، كأحد أبرز الوجهات المفضلة للتسوق والترفيه، وقضاء أوقات ممتعة خلال شهر الشهر الكريم. وأعلن «سيتي سنتر الشارقة»، تنظيم سحب على سيارة «جي إم سي تيراين»، إضافة إلى جوائز يومية على شكل «بطاقة هديتي». وأعلن مركز «صحارى سنتر»، تنظيم سحوبات على سيارتي «رانج روفر فيلار»، و4 رحلات سياحية. فيما أعلن «ميغا مول» عن تنظيم سحوبات على سيارة (جاغوار أف ـ بايس)، وسيارة (جاغوار أف ـ تايب) وقسائم مشتريات.

تعاون

وتهدف الغرفة، من خلال المهرجان الذي تنظمه، بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية مميزة على مستوى المنطقة في الشهر الفضيل، وإلى إدخال السرور والبهجة على قلوب سكان الإمارة وزوارها.

ويُعتبر «مهرجان رمضان الشارقة»، حدثاً اجتماعياً واقتصادياً بارزاً، ضمن أجندة الفعاليات المميزة التي تشهدها الدولة. حيث يتخلل المهرجان، إطلاق «معرض ليالي رمضان 2018»، الذي يُنظمه ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة الشارقة على مدار 17 يوماً، ابتداءً من 31 مايو الجاري ولغاية 16 يونيو، ويوفر المعرض، منصّة تسوق شاملة تحت سقف واحد لسكان الشارقة وزوارها، ممن يتحضرون لاستقبال الشهر الفضيل، والاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالشكل الأمثل، إذ يحتضن المعرض، مجموعة متنوعة من أنشطة التسوق، فضلاً عن تقديم حسومات كبيرة تصل نسبتها حتى 75 %.

ركن الضيافة

كما يتضمن المهرجان، إقامة «ركن الضيافة»، الذي يُقدم المأكولات التراثية للمتسوقين طيلة شهر رمضان، في «متاجر الجرينة» و«ميغا مول» و«مركز صحارى» و«مركز ماي سيتي سنتر الناصرية» و«مركز إكسبو الشارقة».