3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع، 3 مليارات درهم، حيث تم تسجيل 911 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 101 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم، و810 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 230 مليون درهم، بمنطقة الرقة، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، ومبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم، تلتها معيصم الأول بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 74 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بالمنطقة ذاتها، وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 146 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم، والثالثة مرسى دبي، بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.1 مليار درهم، منها 111 رهن أراضٍ بقيمة 800 مليون درهم، و150 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة القصيص الأولى، بقيمة 411 مليون درهم، ورهن بمنطقة برج خليفة بقيمة 99 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات أمس، 472 مليون درهم، حيث تم تسجيل 211 مبايعة، بقيمة 309 ملايين درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 87 مليون درهم، و188 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 222 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 12 مليون درهم، في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة ند الشبا الأولى. وتصدرت منطقة معيصم الأول، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين بمنطقة مرسى دبي.

وتصدرت المركاض، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيل 19 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم، والثالثة الثنية الخامسة، بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 163 مليون درهم، منها 23 رهن أراض بقيمة 90 مليون درهم، و31 رهن فلل وشقق بقيمة 73 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة، بقيمة 33 مليون درهم، ورهن بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 33 مليون درهم.