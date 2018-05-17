نخيل تقدم لسياح دبي وسكانها قبة كريستال وشلالات وأطول المسابح في العالم

باتت شركة نخيل للتطوير العقاري، على وشك الإعلان عن إنجاز 90 %من الأعمال الإنشائية في «نخيل مول»، وجهة التسوق والترفيه، التي تقع في قلب «نخلة جميرا»، وتبلغ تكلفتها 1.2 مليار درهم.

وتنشر ( البيان ) لقطات حصرية لأعمال البناء والتشطيبات النهائية والديكورات وتشكل قبة الكريستال العالية حالياً في منتصف المول، وبارتفاع 25 متراً، والتي ستتصل مع محطة «مونوريل نخلة جميرا».

ويتكون «نخيل مول» من 5 طوابق، تضم 350 من المحال والمطاعم والمرافق الترفيهية و4000 موقف.

وتشمل مميزات المول، نافورتين مائيتين وشلالين ينحدران من ارتفاع 65 قدماً، وصولاً إلى المول، كما سيكون هناك أيضاً ساحة بلازا على السطح، تضم مجموعة من المطاعم، بإطلالة على «نخلة جميرا»، والخليج العربي، وأفق دبي.

وسيشكل المول، نقطة للوصول إلى المنصة، لمشاهدة المناظر الخلابة في الطابق الـ 52، وبارتفاع 240 متراً في برج «ذا بالم تاور» السكني والفندقي، التابع لـ «نخيل»، المكون من 52 طابقاً، والذي تجري فيه الأعمال الإنشائية أيضاً في مراحل متقدمة.

ويضم «ذا بالم تاور»، فندق سانت ريجيس دبي «ذا بالم»، المكون من 289 غرفة، و432 شقة سكنية فاخرة، يعلوها حوض سباحة، يعتبر واحداً من بين أطول أحواض السباحة الـ (إنفينيتي) في العالم، وذلك في الطابق الـ 50.