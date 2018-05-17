النفط يسجل 80 دولاراً للمرة الأولى من نوفمبر 2014

سجلت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل اليوم الخميس للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 بفعل المخاوف من أن تتراجع الصادرات الإيرانية ليتقلص المعروض في سوق شحيحة بالفعل.

وفي الساعة 0955 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 57 سنتا عند 79.85 دولارا للبرميل بعد أن بلغت 80 دولارا.

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 64 سنتا إلى 72.13 دولارا للبرميل وهو أيضا أعلى سعر لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وترتفع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة بفعل احتمالات حدوث تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية في الأشهر المقبلة جراء تجدد العقوبات الأميركية إثر قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع طهران.

وكانت توتال الفرنسية حذرت أمس الأربعاء من أنها قد تتخلى عن مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران إذا عجزت عن نيل إعفاء أميركي من العقوبات الأميركية .