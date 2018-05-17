مصنع لمركبات اللدائن في الرويس

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مذكرة تفاهم مع مجموعة «رافاجو» الرائدة في توفير حلول الخدمات في أسواق البوليمرات والمواد الكيميائية العالمية، لبحث فرص التعاون المشترك في مجمع الرويس الصناعي.

وقال بيان للشركة أمس إنها ستقوم بالتعاون مع «رافاجو» ببحث سبل إنتاج وتسويق مركبات اللدائن البلاستيكية في شركة «بروج» التي تعتبر شراكة بين أدنوك وشركة بورياليس ومقرها النمسا. وستتم هذه العملية، التي تُعرف باسم صناعة المُركّبات البلاستيكية، في المصنع المقترح في مجمع الرويس الصناعي.

ويقوم قطاع التصنيع في شركة «رافاجو» بإدارة 24 مصنعاً في أربع قارات تقوم بإنتاج المواد البلاستيكية والمطاط والكيماويات لخدمة قطاعات متنوعة مثل قطاع صناعة السيارات والإلكترونيات والبناء والتشييد من خلال شبكة التوزيع العالمية التابعة للشركة.

وستبحث كلا الشركتين أيضاً إمكانية وجود فرص تعاون محتملة تسهم في زيادة قدرة «رافاجو» على تعزيز القيمة في مراحل الصناعات البتروكيماوية.

وقال عبدالعزيز الهاجري، مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في أدنوك، إن هذا التعاون المقترح مع مجموعة «رافاجو» يعد مثالاً ممتازاً للشريك الذي يوفر أفضل التقنيات والخبرات العالمية لتتكامل مع قدرات أدنوك المميزة وتسهم في تعزيز القيمة بالنسبة للصناعات التحويلية وتعزيز الكفاءات لمصلحة الشركتين.