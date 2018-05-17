آخر الأخبار

طيران الإمارات: الاستثمار في شركات أخرى غير مجدٍ

المصدر:
  • دبي - أشرف رفيق
التاريخ:
طباعة Email

ذكرت صحيفة بيزنس انسايدر الأميركية أن شركة طيران الإمارات تعد من أكثر شركات الطيران ربحية في العالم، ورغم ذلك فهي لم تفضل الاستثمار في شركات طيران أخرى في السنوات الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن تيم كلارك رئيس تنفيذي الشركة أن الوقت والأموال اللازمة للاستثمار في شركات أخرى لا يقابله عائد مجدٍ. وقال كلارك «نحن نركز على عملنا الرئيس وكيف نقوم به وأين نقوم به، نحن نركز على النتائج أكثر من أي شيء آخر». وسجلت طيران الإمارات أرباحاً بلغت 762 مليون دولار العام المالي الماضي، بارتفاع بنسبة 124% مقارنة بالعام السابق له.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon