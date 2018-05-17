طيران الإمارات: الاستثمار في شركات أخرى غير مجدٍ

ذكرت صحيفة بيزنس انسايدر الأميركية أن شركة طيران الإمارات تعد من أكثر شركات الطيران ربحية في العالم، ورغم ذلك فهي لم تفضل الاستثمار في شركات طيران أخرى في السنوات الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن تيم كلارك رئيس تنفيذي الشركة أن الوقت والأموال اللازمة للاستثمار في شركات أخرى لا يقابله عائد مجدٍ. وقال كلارك «نحن نركز على عملنا الرئيس وكيف نقوم به وأين نقوم به، نحن نركز على النتائج أكثر من أي شيء آخر». وسجلت طيران الإمارات أرباحاً بلغت 762 مليون دولار العام المالي الماضي، بارتفاع بنسبة 124% مقارنة بالعام السابق له.