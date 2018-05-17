فعاليات «رمضان في دبي» تجمع شمل الأهل والأصدقاء

أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جدولاً حافلاً بالفعاليات، والعروض الترويجية، والتجارب المتنوعة التي ستقدمها مراكز التسوق، والمتاجر الكبرى، والمطاعم بدبي على مدار الشهر الكريم لجمع شمل الأهل والأصدقاء والأحبة في مختلف أنحاء المدينة، وذلك ضمن حملة «رمضان في دبي».

وابتداءً من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان، سيكون بإمكان المواطنين والمقيمين والزوار الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تزخر بها مراكز التسوق، إلى جانب المبادرات الخيرية، والعروض الترويجية في المطاعم لتناول وجبات الإفطار والسحور.

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يتيح رمضان في دبي المجال أمام الجميع من مختلف الجنسيات والثقافات فرصة الاجتماع سوياً والاستمتاع بكل ما تقدمه المدينة لهم من تجارب مميزة طوال الشهر الفضيل. ولتحقيق ذلك أعد شركاؤنا في مختلف أنحاء دبي العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض التي تتيح فرصة قضاء أوقات مميزة خلال الشهر الكريم. كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من تمديد ساعات فتح مراكز التسوق والمتاجر، وكذلك العروض الترويجية التي تقدمها المراكز والمتاجر لشراء الملابس والاكسسوارات والهدايا التي يحتاجونها سواء لشهر رمضان أو للعيد. وتتوزع الأنشطة في مختلف أنحاء المدينة.

- دبي فستيفال سيتي مول: يقدم دبي فستيفال سيتي مول بالتعاون مع «ديزني» حتى 18 يونيو تجربة جديدة لسكان الإمارات، ويتيح لهم التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم عبر فعالية «رسالة لمن تُحب» السحرية، والتي سيتم تخصيصها لإرسال تحيات الزوار بأسلوبٍ فريد. وسيتمكن المتسوقون من تسجيل التحية في أي من منصات ديزني المتواجدة في جميع أنحاء المول، قبل الانتقال إلى «فستيفال سكوير» لمشاهدة رسائلهم وهي تظهر في بئر أمنيات ديزني السحري. وبعد ذلك سيتم تحويل التحية إلى صورة وإرسالها إلى أحبائهم. ومع كل تحية تتم مشاركتها، سيتبرع دبي فستيفال سيتي مول بدرهم واحد لحملة «بسمة» التي تنظمها مؤسسة «الجليلة» ـ وهي مؤسسة خيرية عالمية أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يتم استثمار المبالغ المجمعة لتطوير البحوث الطبية، والتعليم، والعلاج.

السيف: على مدار الشهر الفضيل، يمكن لزوار السيف أن يستمتعوا بنشاطات الترفيه العائلي المتنوعة في نهاية كل أسبوع، والتي تشمل العزف على العود، ورقصة التنورة، والحكواتي، والنقش بالحناء. كما ستقام الأسواق الليلية الرمضانية خلال فترتي الإفطار والسحور.

كما سيقدم السيف الدعم لجمعية #GiftAsmile الخيرية بالاشتراك مع جمعية بيت الخير. وسيقوم بوضع صناديق تبرعات، وأكشاك «Gift a smile»، وأكشاك القراءة الخيرية.

لامير: تنظم الأسواق الليلية الرمضانية في لامير خلال فترة الإفطار والسحور.

مول الإمارات: احتفالاً بشهر رمضان المبارك، سيكتسي مول الإمارات بديكور خاص في مختلف أرجائه. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار المشاركة في الحملة الخيرية السنوية «ساهم في إسعاد المحتاجين»، التي تحث الأفراد على التبرع بالمستلزمات اليومية من كتب وألعاب وملابس ووضعها في صناديق التبرعات المخصصة لكل نوع، وذلك بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر، ليتم توزيعها على العائلات المحتاجة.

ميركاتو: بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يطلق ميركاتو خلال شهر رمضان حملة «شاركونا الخير والإحسان»، لمساعدة المحتاجين خلال الشهر الفضيل. إذ تشجع هذه الحملة المتسوقين على عمل الخير، من خلال التبرع بالاحتياجات والمستلزمات اليومية، وبعض المواد الغذائية في صناديق التبرعات الموزعة في كل أنحاء المول. ويعرض ميركاتو أنشطة أخرى تشمل: فقرة الحكايات الرمضانية، وورش العمل الإبداعية، وفقرات الفنانين المتجولين الترفيهية، والأسواق الرمضانية، وسوق «آرتي».

عروض التسوق: يقدم سيتي سنتر معيصم، وكذلك ماي سنتر البرشاء عرضاً ترويجياً تحت عنوان «تسوق واربح».

عروض الإفطار والسحور: عروض متنوعة يقدمها مطاعم الرمال السبعة، ذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس ومطبخ بيش التركي، شيراتون مول الإمارات ومطعم كارلوتشيوز.

دبي فستيفال سيتي مول: يمنح دبي فستيفال سيتي مول زواره يومياً من 16 مايو إلى 18 يونيو قضاء أجمل الأوقات مع الأحبة سواءً عند الإفطار وبعده فيمكنهم تناول الإفطار ورؤية منظر الغروب الرائع، وبعد انتهائهم يستطيعون مشاهدة عرض «تخيل» المميز.

السيف، وبوكس بارك، وسيتي ووك، ولا مير، وذا بييتش: تقدم وجهات التسوق والترفيه والتي تتمثل في «السيف» و«سيتي ووك» و«ذا بييتش» و«بوكس بارك» و«لا مير» لزوار دبي خلال رمضان هذا العام مجموعة متنوعة من خيارات الطعام تضم أكثر من 55 مكاناً لتناول أشهى وجبات الإفطار والسحور، حيث تتوافر في مطاعمها الفاخرة مجموعة متنوعة من المأكولات المحلية والعالمية ترضي كل الأذواق. وعلى مدار الشهر الفضيل، يمكن لزوار مساحات التجزئة التابعة لـ «مراس» التسوق والحصول على كتيب «دليل رمضان» الذي يشمل عروض إفطار وسحور حصرية في مجموعة متنوعة من المطاعم.

مدفع رمضان

لاستشعار الأجواء الرمضانية والإعلان عن دخول وقت المغرب وبدء الإفطار، ستقوم شرطة دبي بإطلاق مدفع رمضاني يومياً في مناطق: «سيتي ووك»، «ميناء السلام - الرئيسي»، «برج خليفة»، «مصلى العيد ـ المنخول»، «المزهر2»، «مصلى العيد - نايف».