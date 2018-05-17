دعوة ليتوانيا لتأسيس مكتب تمثيل في دبي

أكد ساوليوس سكفيرنليس، رئيس وزراء جمهورية ليتوانيا، أن افتتاح بلاده سفارة في الإمارات العام المقبل، وإطلاق خطوط طيران مباشر بين ليتوانيا والإمارات يشكلان ركيزتين أساسيتين لعلاقات مستقبلية سياسية واقتصادية متميزة بين البلدين.

ودعا خلال لقائه وفد بعثة غرفة تجارة وصناعة دبي في العاصمة الليتوانية فيلينوس بحضور فيرجينيجس سنكيفيشيس، وزير الاقتصاد الليتواني، المستثمرين الإماراتيين إلى الاستثمار في قطاعات استراتيجية رئيسية كتوسيع وتطوير البنية التحتية للمطارات والموانئ والطاقة المتجددة، فيما وجهت غرفة دبي دعوة للجانب الليتواني لافتتاح مكتب تمثيلي تجاري بدبي تستضيفه "الغرفة".

وأكد رئيس وزراء ليتوانيا أن بلاده مستعدة لتوفير حلول وفرص متخصصة للمستثمرين الإماراتيين تتناسب مع متطلباتهم، وتضمن تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى بلاده في القطاعات التي يمتلك فيها رجال الأعمال الإماراتيين خبرات واسعة.

ولفت إلى أن الإمارات هي شريك رئيسي لبلاده في المنطقة، حيث تخطت التجارة البينية المشتركة بينهما في العام 2017 حاجز 130 مليون يورو، وباتت المنتجات الليتوانية متاحة بالأسواق الإماراتية، مشيراً إلى استعداده للقيام بزيارة رسمية قريباً إلى الإمارات لبحث تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، معتبراً أن المشاركة الليتوانية في معرض إكسبو 2020 ستشكل عنواناً إضافياً لشراكات اقتصادية مستقبلية واعدة.

ووجه ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرفة دعوة للجانب الليتواني لافتتاح مكتب تمثيلي تجاري لهم في دبي، معتبراً أن هذه الخطوة ستعزز من الصادرات الليتوانية إلى دبي، وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمارات الثنائية بين الجانبين. ولفت إلى أن ليتوانيا تعتبر سوقاً واعدة غنية بالفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة تشمل تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات الغذائية والبنية التحتية والابتكار وعلوم الحياة، مشيراً إلى أن دبي تستحوذ على حوالي 80% من إجمالي التجارة البينية بين دولة الإمارات وليتوانيا، وهناك فرص لتعزيز هذا التعاون.

مذكرة تفاهم

واختتمت غرفة دبي بعثتها التجارية في دول البلطيق بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع اتحاد الصناعيين في ليتوانيا نصت على تفعيل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتوجيه دعوات للمشاركة في فعاليات اقتصادية واستثمارية رئيسية في البلدين. وقع الاتفاقية ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرفة في حين وقعها من الجانب الليتواني روبرتاس دارجيس، رئيس الاتحاد الليتواني للصناعيين.

وخلال طاولة نقاش نظمتها غرفة دبي بالتعاون مع اتحاد الصناعيين الليتواني وهيئة «مشاريع ليتوانيا» المسؤولة عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المصدرين في ليتوانيا، لفت حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع ليتوانيا بلغت خلال العام الماضي 302 مليون درهم، ما يجعل من ليتوانيا أكبر شريك تجاري لدبي ضمن دول البلطيق رغم أنها تحتل المرتبة 130 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي عالمياً، مشيراً إلى أن تجارة ليتوانيا مع الإمارات تضاعفت 8 مرات خلال السنوات الأربع الأخيرة، مما يعكس آفاقاً واعدة للنمو.

وبدوره أكد الدكتور يوسف الصابري، سفير الدولة فوق العادة ومفوض لدى جمهورية بولندا، وسفير غير مقيم لدى جمهورية ليتوانيا أن هذه الزيارة تظهر التزام القطاعين العام والخاص في الإمارات بتعميق أواصر العلاقات الثنائية، مشيراً إلى العلاقات بين الجانبين تسير بالاتجاه الصحيح وفق التوجيهات الحكيمة لحكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة. واستعرض المشاركون في الندوة النقاشية التي ضمت أكثر من 40 مشاركاً من قطاع الأعمال الليتواني، الفرص الاستثمارية في قطاعاتهم المتنوعة وأبرزها تقنية المعلومات والخدمات اللوجستية ومنها الموانئ والمطارات وخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى المشاريع الناشئة وقطاع الرعاية الطبية والسياحة الطبية.