إعفاء المنشآت الاقتصادية في عجمان من الغرامات المحلية حتى نهاية 2018

بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمناسبة عام زايد وحلول شهر رمضان المبارك بإعفاء المنشآت الاقتصادية بإمارة عجمان من الرسوم والغرامات المحلية المترتبة على انتهاء تراخيصها قبل يناير 2018 وتخفيض رسوم تسجيل وتصديق عقود الإيجار للمنشآت الإقتصادية والمستودعات أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار الأميري رقم /16/ لسنة 2018 بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية بإمارة عجمان المنتهية تراخيصها حتى 31/12/2017 من الرسوم والغرامات المحلية.

وتضمن القرار إعفاء المنشآت الاقتصادية بإمارة عجمان من الرسوم والغرامات المحلية المترتبة على انتهاء تراخيصها حتى 31/12/2017 ، وذلك في حال قيام تلك المنشآت تجديد تراخيصها خلال مهلة الاستفادة من الإعفاء المقررة خلال الفترة من أول شهر رمضان المبارك وحتى 31/12/2018 .

كما أصدر سموه قراراً أميرياً آخر رقم /18/ لسنة 2018 يقضي بتخفيض رسوم تسجيل وتصديق عقود الإيجار للمنشآت الاقتصادية والمستودعات إلى نسبة 5% من قيمة عقد الإيجار على أن يعمل به إعتباراً من أول شهر رمضان المبارك الموافق السابع عشر من شهر مايو 2018 .

وفي هذا الصدد أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بأن هذا القرار يأتي مكرمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان بمناسبة شهر رمضان المبارك وبهدف تخفيف العبء المالي عن أصحاب المنشآت الاقتصادية في الإمارة وتشجيع هذه المنشآت الاقتصادية في ممارسة نشاطاتها وأعمالها في إمارة عجمان .

وأوضح سموه أن هذه المكرمة سلسلة من ضمن المبادرات الكريمة لصاحب السمو حاكم عجمان التي تساهم في جذب الاستثمارات لإمارة عجمان وتوفير المناخ الاستثماري للمنشآت الإقتصادية العاملة في الإمارة وممارسة أنشطتها بإسلوب إيجابي.