«إيكونوميست»: ناقلات الإمارات الفائز الحقيقي من الاتفاق مع أميركا

ذكر تعليق لمجلة إيكونوميست أن الناقلات الإماراتية هي الفائز الحقيقي من الاتفاق مع أميركا لتأكيد الأجواء المفتوحة، وليس الشركات الأميركية.

وذكرت إيكونوميست أن الحملة التي شنّتها شركات الطيران الأميركية ضد شركات الطيران الخليجية، وعلى رأسها طيران الإمارات، فشلت، بعد أن توصلت الإمارات والولايات المتحدة إلى اتفاق يضع حداً لذلك النزاع المتقد حول ما تدعي الشركات الأميركية بأنه دعم غير عادل توفره الحكومات الخليجية لشركات الطيران، على الأقل نظرياً.

وأضافت إيكونوميست أن الإمارات كانت على حق، لأنه عندما تنظر إلى فحوى الاتفاق بين الطرفين تجد أن شركات الطيران الأميركية لم تحصل على أي شيء مما أرادت. وكان هدف الشركات الأميركية إنهاء الحق الخامس لشركات طيرن الإمارات والاتحاد.