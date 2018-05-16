4.9 مليارات التداولات العقارية بالشارقة في الربع الأول

كشف تقرير دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة عن حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة للربع الأول عن بلوغ حجم التداولات العقارية نحو 4.9 مليارات درهم، شهدتها 118 منطقة في الإمارة وبواقع عدد 1003 صفقات عقارية وبإجمالي مساحة بلغ 22 مليون قدم مربع. وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة إنه يمكن وصف حالة الحركة العقارية في الشارقة خلال الربع الأول بالثبات، نظراً لاستمرار ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري لما يتمتع به من متانة واستقرار، يرفده في ذلك حجم الاستثمارات التي دخلت السوق مع بداية العام، حيث تم الإعلان عن مشروع جزيرة مريم في شراكة بين شروق وشركة ايجل هيلز.

وأكد أن مواصلة شركات التطوير العقاري الكبرى نشاطها في الإمارة ودخول شركات جديدة في السوق من شأنه تعزيز الحركة العقارية، مضيفاً أن قرار إلغاء شرط الإقامة المسبقة عند تسجيل حق التملك للجنسيات العربية وحق الانتفاع لكافة الجنسيات في الوحدات العقارية في المشاريع التطويرية المعتمدة من حكومة الشارقة، انعكس بشكل إيجابي على حركة الاستثمار العقاري. وقال إن حجم التداولات العقارية بحسب فروع الدائرة توزع إلى 4.7 مليارات درهم في الفرع الرئيسي بمدينة الشارقة، بينما شهد فرع الذيد تداولات بقيمة 70 مليون درهم وفرع كلباء تداولات بقيمة 48.6 مليون درهم، بلغت تداولات فرع مدينة خورفكان 48.5 مليون درهم، لافتاً إلى أن فبراير تصدر الأشهر الثلاثة الأولى من حيث إجمالي التداولات بقيمة 1.8 مليار درهم.

معاملات

وارتفع عدد المعاملات في الربع الأول إلى 13,870 معاملة بارتفاع نسبته 0.5% مقارنة بـ 13803 معاملات في الربع الأول 2017. وارتفعت معاملات سندات الملكية إلى 3,949 معاملة بزيادة بلغت 16%. كما ارتفعت معاملات الرهن إلى 861 معاملة وبنسبة ارتفاع بلغت 13.7%، مقارنة بنفس الفترة من 2017. بالمقابل انخفضت وبنسب متفاوتة كل من معاملات التثمين العقاري التي بلغت 287 معاملة ومعاملات شهادة الإفادة عن الأملاك والتي بلغت 8527 معاملة ومعاملات عقد البيع المبدئي بواقع 246 معاملة. وبالنسبة لمعاملات سندات الملكية للربع الأول والبالغة 3949 معاملة حسب الأفرع، تصدر الفرع الرئيسي بإجمالي 3272 معاملة، وتوزع الباقي إلى 267 معاملة في فرع كلباء، و223 معاملة في فرع خورفكان، و187 معاملة في فرع الذيد.

المعاملات السكنية تتصدر

وبتصنيف معاملات البيع حسب نوع العقار، بلغت المعاملات السكنية 693 معاملة والتجارية 183 معاملة، فيما بلغت الصناعية 106 معاملات والزراعية 21 معاملة، واحتلت العقارات السكنية المرتبة الأولى من حيث عدد التداول وبنسبة 69% تلتها العقارات التجارية بنسبة 18.5% ثم العقارات الصناعية بنسبة 10.5، انتهاء بالعقارات الزراعية التي لم تتجاوز 2%. وبحسب نوع التداول، جاءت الأراضي الصناعية الفضاء (غير المبنية) في صدارة التداولات من حيث المساحة الإجمالية بواقع 9.2 ملايين قدم مربعة. ومن حيث عدد العقارات المتداولة تصدرت الشقق السكنية بـ 329 شقة، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بـ 170 عقاراً والأراضي التجارية الفضاء بـ 117 عقاراً.

جنسيات

واستثمرت 25 جنسية في الشارقة خلال الربع الأول، حيث بلغ استثمار مواطني دول التعاون 4.6 مليارات درهم موزعة على 3609 عقارات، فيما تداول مواطنو الدول الأخرى في 329 عقاراً بحجم استثمار بلغ 704 ملايين.

مناطق

شهدت 76 منطقة في مدينة الشارقة 895 معاملة بيع، تصدرتها المناطق التجارية في الخان والنهدة والمجاز 3. وفي المناطق السكنية تصدرت مناطق الطي، حوشي، والغافية معاملات البيع، فيما تركزت في المناطق الصناعية في الصجعة، وعرقوب والصجعةS. أما المنطقة الوسطى فشهدت 26 معاملة، تصدرتها المدام الصناعية.