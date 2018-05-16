ترسية مشروع «بروج 4» نهاية العام

أكد عبد العزيز الهاجري مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أن الشركة خطت خطوات كبيرة في إعداد الأعمال الهندسية لمشروع «بروج 4» للبتروكيماويات في مجمع الرويس، متوقعا ترسية مناقصات المشروع خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع بروج 4 ستكون 2.5 مليون طن، مؤكدا أن المصنع يرفع الطاقة الإنتاجية لمجمع بروج في الرويس (بروج 1 و2 و3) إلى 7.5 ملايين طن. ونوه بأنه سيتم لأول مرة الاعتماد على سوائل النفط (مادة اللقيم) بدلا من الغاز في الإنتاج لزيادة القيمة للسوائل البترولية مثل النافتا. وقال إن هذه خطوة غير مسبوقة وستؤهل الشركة لقيادة قطاع البتروكيماويات في العالم.

وذكر الهاجري أن مصنع «بروج 4» سينتج لأول مرة منتجات كيميائية تدخل في صناعات المطاط الصناعي وغيرها من المواد عالية الجودة. وأشار إلى أن الشركة تبحث عن أسواق أكثر لمنتجات بروج، مؤكداً أنه يتم حاليا التركيز بشكل أكبر على أسواق آسيا حيث إن غالبية الطلب العالمي يأتي منها، وهي أسواق واعدة جدا خاصة الهند والصين، كما ستتوسع في أسواق شرق أفريقيا.