استراتيجية جديدة لتفعيل دور المرأة في التنمية

كشفت الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، عن أن المجلس بصدد إطلاق استراتيجية جديدة للفترة 2018-2022، وتهدف الاستراتيجية لمواكبة التطورات في بيئة الأعمال وتفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشارت في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" إلى أن المجلس واءم بين احتياجات عضواته، والخطط الاستراتيجية الحكومية كرؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 ومئوية الإمارات 2071، لتطوير استراتيجية تحقق أهداف المجلس في تمكين المرأة العاملة، ودعم سيدات الأعمال في الدولة للعب دورهن الطبيعي في منظومة بناء مجتمع الأعمال وتطويرها والمساهمة في الارتقاء بأدائه.

ولفتت القرق إلى أن المجلس يستهدف رفع إجمالي عدد عضواته مع نهاية العام الحالي بنسبة تصل إلى 60% ليتجاوز إجمالي العدد حاجز الـ 900 عضوة، وذلك إثر اعتماد المجلس لاستراتيجية متطورة توفر كافة المتطلبات والاحتياجات لسيدات الأعمال، وتزودهن بالخبرات والمعرفة والحلول لمواجهة تحديات بيئة الأعمال، والنجاح فيها.

وأوضحت القرق أن الاستراتيجية الجديدة للمجلس تقوم على 3 ركائز أساسية تشمل أولاً التوسع في الأسواق العالمية لاستقطاب سيدات الأعمال اللواتي يمكن أن يشكلن قيمة مضافة لمجتمع الأعمال في دبي وذلك عبر بعثات تجارية متخصصة في أسواق محددة ومشاركات في معارض ومؤتمرات عالمية مرموقة كإكسبو 2020، وثانياً تطوير المحتوى التدريبي للورش التدريبية ليشمل مواضيع مستحدثة تغطي متطلبات المرحلة القادمة من النمو كالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين والصناعة والخدمات الذكية وغيرها، في حين تشمل الركيزة الثالثة العمل على تطوير شبكة علاقات لتستفيد منها عضوات المجلس، سواء في تبادل الخبرات أو حتى في تأسيس شراكات اقتصادية مستقبلية.

محطة بارزة

وأشارت رئيس مجلس سيدات أعمال دبي إلى أن إكسبو 2020 دبي سيشكل محطة بارزة في مسيرة مجلس سيدات أعمال دبي الذي يعمل حالياً لوضع خطة خاصة للاستفادة من المعرض في إبراز الدور الذي تلعبه المرأة الإماراتية، وسيدات الأعمال في الدولة في مسيرة النمو الاقتصادي، موضحةً أن المجلس يضع اللمسات الأخيرة لخطة متكاملة تستهدف تنظيم عدد من الفعاليات والنشاطات على هامش معرض إكسبو لجذب سيدات الأعمال من كافة الدول المشاركة إلى دبي، ومساعدتهن على تأسيس أعمال لهن في الإمارة من بوابة المجلس، لافتةً إلى أن المجلس يتطلع إلى استعراض إنجازات المرأة في قطاع الأعمال، وتسليط الضوء على الدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به المرأة في بيئة الأعمال من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ولفتت القرق إلى أن «إكسبو دبي 2020» يشكل مناسبة عالمية للاحتفاء بما حققته الإمارات من إنجازات، وبالتالي فإن مجلس سيدات أعمال دبي سيعمل على الاستفادة من الحضور الواسع لقطاع الأعمال العالمي في المعرض للاحتفاء بسيدات الأعمال، والعمل على استعراض المزايا التنافسية التي يتيحها المجلس لعضواته، مشيرةً إلى أن المجلس سيركز على استقطاب سيدات الأعمال من القطاعات التي تنسجم مع خطط واستراتيجيات الدولة المستقبلية من خلال الفعاليات التي سينظمها على مدار الأشهر الستة التي ستشهد تنظيم معرض إكسبو 2020.

بعثات

وأشارت رئيس مجلس سيدات أعمال دبي إلى أن المجلس سيقوم بتنظيم عدد من البعثات التجارية ولقاءات الأعمال لبحث جذب سيدات أعمال لعدد من الدول في مجالات اقتصادية متنوعة وتعريفهن بالمزايا التي تستفيد منها المرأة في بيئة العمل بالإمارة.

ولفتت القرق إلى أن التركيز خلال الفترة القادمة سيكون كذلك على جذب رائدات الأعمال المواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واللواتي أثبتن قدراتهن على النجاح في بيئة أعمال عالية التنافسية كدبي، مشيرةً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر أهم مكونات اقتصاد دبي، ورائدات الأعمال المواطنات يشكلن نسبة كبيرة من هذا القطاع الحيوي.

فعاليات

وأوضحت القرق أن المجلس يراجع حالياً جدول فعالياته للفترة القادمة، ليضيف إليها مواضيع استراتيجية تعزز تنافسية عضواته، وتعطيهن أسبقية واضحة في تطوير أعمالهن ونشاطاتهن وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية، حيث إن تبادل المعرفة والخبرات عامل أساسي في خطط المجلس للارتقاء بأداء عضواته، مشيرةً في هذا المجال إلى ان التركيز سيكون على القطاعات التقنية كالتقنية المالية "الفن تك" والمعاملات الرقمية "البلوك تشين" والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة والابتكار، حيث سيعمل المركز على رفع وعي وتنافسية عضواته في هذه المجالات مما يحسن من تميزهن وفرص نجاحهن في سوق العمل.

وشددت على أن المجلس يؤمن بأهمية علاقات الأعمال ضمن استراتيجية الشركات والمؤسسات، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على توسيع شبكة علاقاته المتشعبة، سواء مع شركاء محليين قادرين على إفادة العضوات في مجال الخبرات والمهارات، أو مع شركاء عالميين قادرين على فتح آفاق كبيرة وواسعة للعضوات في مجالات عملهن، مشيرة إلى أن الزيارات الخارجية واستقبال الوفود وتنظيم البعثات التجارية ستصب جميعها في صالح تحقيق هذه الأهداف.

ولفتت إلى دعم المجلس لملف غرفة دبي لاستضافة مؤتمر غرف التجارة العالمية 2021، مشيرةً إلى أن دبي تمتلك كل القدرات والإمكانات والتنوع الثقافي لتنظيم مؤتمر يليق باسم دبي ومكانتها العالمية. وأوضحت أنه حال نجاح الغرفة في الفوز باستضافة هذا المؤتمر، فإن ذلك سيتيح مجالات أوسع كذلك لمجلس سيدات أعمال دبي لتنظيم لقاءات وفعاليات مع ممثلي اكثر من 14,000 غرفة تجارة حول العالم.

توفير جميع التسهيلات والإمكانات

أكدت الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي أن الإمارات آمنت بالمرأة منذ تأسيس الاتحاد تحت قيادة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ووفرت لها كافة التسهيلات والإمكانات لتفعيل مساهمتها في بناء الوطن والاقتصاد، وأعطتها الثقة والدعم اللازمين لتقوم بدورها، مشيرةً إلى ان اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً لمشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين هو مؤشر على التميز والدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية،

واعتبرت أن النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية في مجالات العمل ترتكز على دعم القيادة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بأهمية دور المرأة في مسيرة النمو الاقتصادي، وحرصه على تسخير كل الإمكانات لترسيخ مساهمة المرأة في تربية الأجيال وبناء مجتمع الإمارات والدفع بالتنمية الاقتصادية الشاملة.