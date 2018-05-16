إطلاق النسخة 10 من هاتف «هونر» في لندن

أطلقت شركة هونر، تحت مجموعة هواوي عملاق التكنولوجيا أمس، هاتف «هونر 10» خلال حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن بحضور رئيس شركة هونر جورج زاهو وكريس سان بايغونغ، نائب رئيس هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا ووسائل الإعلام العالمية وما يقارب 800 شخص من عشاق التكنولوجيا ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، حيث يحمل الهاتف الجديد شعار «الجمال في الذكاء الاصطناعي».

وكشف جورج زاهو رئيس «هونر» أن الشركة التي حققت نمواً في المبيعات بنسبة 200% في المملكة المتحدة، وأنها منافس قوي لشركة سامسونغ في روسيا، حيث بلغت نسبة الحصة السوقية في روسيا 11.5%، ما يجعلها ثالث أكبر علامة تجارية في قطاع الهواتف الذكية في روسيا، بينما هي خامس أكبر علامة في الهند.

وأشار إلى أن أبرز ما يميز هذه النسخة من جهاز هونر هو استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدمة AI2.0 في الكاميرا الثنائية للهاتف الأمامية والخلفية، حيث تمكن هذه التقنية «هونر 10» من تحديد ملامح مختلف الأجسام المحيطة، إضافة إلى التصميم المبتكر للجهاز الذي يجسد مفهوماً بصرياً جديداً وغير مألوف في الهواتف الذكية.

وأكد كريس سان بايغونغ، نائب رئيس هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا، أن التحديثات الجديدة في هونر 10 تهدف إلى مواكبة أسلوب الحياة المتجدد للشباب حول العالم، فيما سيتوفر جهاز Honor 10 للشراء في الإمارات في 22 مايو بسعر 1699 درهماً إماراتياً في المحلات التجارية وعبر الموقع الإلكتروني في الإمارات لعلامة هونر.

وقال: «قبل عام 2016 كانت الهواتف الذكية في معظمها تتسم بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والذهبي. أطلقت هونر اللون الأزرق عام 2016 واللون الرمادي عام 2017 والآن تطلق اللون الرائع «أورورا» الذي تم ابتكاره في مركز «باريس إستيتكس سنتر» لإبهار الجمهور.

الذكاء الاصطناعي

وذكرت شركة هونر أن تقنية الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحسين جودة الصور، كما أنها تمكّن الجهاز من اقتراح تأثيرات خاصة للصور ثلاثة مرات أعلى من جهاز آيفون X. وبالنسبة لدقة الصور، أفادت الشركة بأن كاميرا «هونر 10» الخلفية ثنائية العدسة بدقة 24 + 16 ميغابيكسل التي تم دعمها بوحدة معالجة محايدة، ما يعني قدرتها على التعرف على أكثر من 500 سيناريو في 22 فئة مختلفة بشكل فوري. وقالت الشركة إن تقنية الذكاء الاصطناعي تمكن العدستين من تحديد ملامح مختلف الأجسام المحيطة وبيان حدودها، كالسماء والنباتات والأشخاص وحتى الشلالات، وتحديد مواقعها في نفس الوقت.

وتحظى هذه الميزة بدعم تقنية رائدة في القطاع هي تقنية تقسيم الصور وفقاً لمحتواها، التي تسمح لجهاز Honor 10 بالتعرف على أجسام متعددة في صورة واحدة. وهنا يبرز تميز هذا الجهاز عن غيره من الهواتف الأخرى. فهذه الخصائص التي يتمتع بها هاتف Honor 10 تظهر للمرة الأولى في القطاع وتطبّق معايير خاصة بالمشهد بشكل فوري عند التقاط الصورة، لتبدو كل منها صورة احترافية بنقرة واحدة.

صور السيلفي

ويشكل جهاز «هونر 10» إضافة لمحبي التقاط صور السيلفي، فالكاميرا الأمامية تبلغ دقتها 24 التي تدعم تقنية التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجوه، بالإضافة إلى إبراز تفاصيل الوجه والكشف عن أكثر من 100 نقطة في الوجه لدقة فائقة.

كما تدعم كاميرا هاتف Honor 10 مؤثرات الإضاءة التي تحاكي التصوير في الأستوديو مع مجموعة من مؤثرات الإضاءة، بينما تضمن القدرات الدقيقة والمتطورة للتعرف على ملامح الوجه التقاط صور فائقة الوضوح وظهور الملامح الدقيقة لكل وجه حتى في صور السيلفي للمجموعات.

تصميم عصري

وقالت شركة هونر إن النسخة العاشرة من الجهاز تتسم بتصميم عصري فريد من حيث الألوان والمواد واللمسات النهائية في الجهاز، التي تتضمن ظهراً مصنوعاً من زجاج 3D مع طلاء النانو البصري المذهل الذي يتألف من 15 طبقة من اللون البراق الذي يجعله لامعاً من جميع الزوايا سواء في الضوء الطبيعي أو في الظل.

معالجة

يعمل هاتف Honor 10 بقوة وحدة المعالجة الحيادية المستقلة، بينما تمنحه ذاكرة عشوائية 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وهي مساحة كافية للاحتفاظ بكافة اللحظات المهمة مسجلة ومحفوظة في مجلدات معرض الصور والتطبيقات والملفات. كما يقوم جهاز Honor 10 في عمله على أحدث واجهة للمستخدم EMUI 8.1 التي تمثّل تحديثاً كاملاً لوظائف وقدرات البرمجيات، وبالأخص وظيفة Easy Talk التي تقلل من الضجيج في الخلفية.