عروض «رمضان والصيف» تشعل المنافسة بين الفنادق

استنفر القطاع الفندقي في الدولة جميع طاقاته لاستقبال شهر رمضان من خلال عروض خاصة وخصومات على أسعار الغرف وحجوزات المطاعم تصل إلى 30% وذلك في إطار المنافسة على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من النزلاء سواء من المواطنين والمقيمين في الدولة أو من زوار مجلس التعاون الخليجي.

وقال مسؤولون ومختصون في القطاع الفندقي، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن العروض الرمضانية تتصادف مع عروض فصل الصيف، ما يعني تقديم مزيد من الحوافز للمقيمين والزوار على اختلاف جنسياتهم وهو ينعكس على مجمل الحركة السياحية لاسيما على السياحة الداخلية التي تشكل المصدر الأول لنزلاء الفنادق خلال هذه الفترة من كل عام.

تخفيضات وخدمات

وأوضح المسؤولون أن الفنادق ركزت في عروضها على تخفيض أسعار الغرف وتقديم خدمات مجانية فيما فضلت فنادق أخرى التركيز على تنوع الأطباق وتقديم قائمة واسعة من الأطعمة والمشروبات التي تلبي الأذواق كافة، في حين فضل البعض الاهتمام بتوفير الأجواء الاحتفالية من خلال والتصميم والطابع العربي والإسلامي للخيام والقاعات التي تقدم فيها وجبات الإفطار والسحور.

وقالت مصادر في القطاع الفندقي في دبي إن القطاع الفندقي في هذا الصيف يركز على العائلات المحلية والخليجية من خلال طرح عروض تتناسب مع جميع أفراد العائلة في ما يتعلق بأسعار الغرف أو عروض القيمة المضافة أو العروض الخاصة بالأطفال.

نزلاء

ومن جهته قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للضيافة، إن أداء القطاع الفندقي في دبي خلال شهر رمضان يرتكز بشكل أكبر على العروض والخدمات التي تقدمها سواء في ما يتعلق بخدمات ما بعد الإفطار أو الخدمات على أسعار الغرف الفندقية والمطاعم.

وأوضح أن نزلاء فنادق المجموعة لا يقتصرون على العائلات المحلية والخليجية وإن كانت هذه النسبة الأكبر مشيراً إلى أن هناك جنسيات مختلفة تفضل زيارة دبي خلال هذه الفترة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية والاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها الفنادق مشيراً إلى أن النصف الثاني من شهر رمضان يعتبر الأكثر نشاطاً بالنسبة للقطاع السياحي، إذ يفضل الكثير من الناس قضاء النصف الأول مع العائلات.

كأس العالم

وقال حسين هاشم مدير عام البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا، آن شهر رمضان يعتبر من المواسم المهمة بالنسبة لنا خاصة في ما يتعلق بخدمات الطعام التي ترتفع حصتها من الإيرادات الإجمالية لقطاع الفنادق خلال الشهر الكريم مقارنة مع الشهور العادية حيث يتم التركيز على تنوع خدمات الطعام التي تتناسب مع مختلف أفراد العائلة. وأضاف أن القطاع الفندقي يستهدف الاستفادة من السهرات الرمضانية وسهرات مباريات كاس العالم في تدعيم إيراداته.

تنويع الدخل

من جهته، قال وليد العوا، المدير العام لفندق تماني دبي مارينا، إن شهر رمضان المبارك يعد فرصة جيدة للفنادق لتنويع الدخل، إذ لا تعتمد غالبية الفنادق بدبي خلال رمضان على معدلات الإشغال، لكن جزءاً كبيراً من المدخول يأتي عن طريق تقديم الأكلات الرمضانية خلال وجبات الإفطار، بالإضافة إلى سهرات السحور مشيراً إلى أن الفندق تبرع بنحو 10% من إيرادات المطعم خلال شهر رمضان للهلال الأحمر الإماراتي. وأضاف أن نسب الإشغال خلال شهر رمضان تكون أقل خاصة أن الشهر يتصادف مع الصيف والامتحانات المدرسية لذلك نسعى إلى تعويض هذا من خلال إيرادات المطاعم.

وقال ديفيد لانس المدير العام لفندق ماريوت داون تاون ابوظبي، إن الفندق يعمل طيلة العام على تقديم عروض لاستقطاب أعداد أكبر من النزلاء في الوقت الذي تزداد فيه شعبية مدينة أبوظبي وجهة سياحية رائدة على الصعيد العالمي، مع وجود أحدث المعالم الثقافية والترفيهية، مثل متحف اللوفر، عالم وارنر براذرز إضافة إلى عالم فيراري.

وأضاف أن الفندق يقدم خصومات في رمضان تصل إلى 30% على الحجوزات المسبقة في المطاعم، مشيراً إلى أن إدارة الفندق تعتزم إطلاق حملة من العروض في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو الحالي وحتى شهر سبتمبر، مما يمنح الضيوف فرصة متميّزة للحصول على خصومات رائعة على الإقامة والطعام والمشروبات.

وتابع: نعمل في الوقت الحاضر على وضع اللمسات النهائية لعروضنا الخاصة لمشاهدة كأس العالم خلال شهري يونيو ويوليو، وفي جعبتنا حالياً بعض العروض الترويجية سنعلن عنها لاحقاً.

خيمة رمضانية

وقال مارتن كرامر المدير العام لفندق قصر الإمارات، إن الفندق استعد لشهر رمضان من خلال خيمة رمضانية ضخمة بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول.

وأشار إلى أن الفندق يعمل دائماً على تقديم أفضل العروض والمنتجات التي تساعد على زيادة أعداد الزائرين خلال أشهر الصيف، مشيراً إلى أن الفندق حقق انطلاقة قوية في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما أسهم في ارتقائه إلى مستوى رفيع في قطاع الضيافة كونه واحداً من أفضل اللاعبين في السوق.

وشدد كرامر على ضرورة التركيز على الأصالة والترابط بديلاً عن التجارب الراهنة لمواكبة التحوّلات التي تشهدها سوق الضيافة في الإمارات، وذلك في ظل تطور الاتجاهات وصناعة السياحة الفاخرة، مشيراً إلى أن الفندق يسعى إلى تجسيد الأصالة من خلال توفير المزيد من العروض الجاذبة للضيوف، بما في ذلك مفاهيم مُبتكرة لتناول الطعام، وعرض الأحداث الرياضية ذات المستوى العالمي، جنباً إلى جنب مع إبراز المعالم الإماراتية الثقافية الأصيلة.

وقال ماتياس ويدور المدير العام لفندق كورت يارد باي ماريوت في مركز أبوظبي التجاري العالمي، إن الفندق دائماً ما يكثف عروضه الترويجية خلال هذه الفترة من كل عام. وأكد أن شهر رمضان المبارك، هو شهر العائلة والأصدقاء لذا نحرص على تقديم عروض مميزة للأسرة من خلال عرض يتوفر خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، يتيح لهم الفرصة لحجز المكان بأكمله بأسعار خاصة، إضافة إلى وجبات إفطار رمضانية خاصة بالمجموعات مصممة خصيصاً لترك الانطباع الأفضل لدى الضيوف.

تنويع المنتجات

وقال مروان فاضل المدير العام لفندق سانت ريجيس السعديات، إن شهر رمضان يعد موسماً للقطاع السياحي في الدولة فضلا لكونه يتزامن مع موسم الصيف، مشيراً إلى أن القطاع الفندقي يعمل دائماً خلال تلك الفترة من كل عام على تعزيز إيراداته عبر تنويع المنتجات المقدمة خصوصا في ما يتعلق بالمطاعم وأسعار الإقامة.

وأشار إلى أن فندق سانت ريجيس السعديات يقدم إقامة في المنتجع إلى جانب وجبة إفطار يومية لشخص واحد، جنباً إلى جنب مع التمتّع بساعة واحدة من الأنشطة المائية لشخص واحد خلال فترة الإقامة.

حوافز

قال مسؤولو الفنادق إن نسب الإشغال مرتبطة إلى حد كبير بمدى الحوافز، التي توفرها الفنادق في عروضها، متوقعين أن تزيد نسبة الإشغال خلال رمضان مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تزايد عدد الأسر الخليجية التي تتدفق إلى الدولة سنوياً نتيجة لحملات الترويج، التي نظمتها الفنادق والشركات السياحية والهيئات الحكومية المختصة في دول التعاون.