«كريم» تخفض كلفة أجرة مركباتها في أبوظبي 40 و60 %

كشف باسل النحلاوي، المدير العام لمنطقة الخليج في شركة كريم المتخصصة في خدمة حجز سيارات الأجرة عبر الهاتف الذكي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقرّها دبي، عن حصول الشركة على موافقة دائرة النقل في أبوظبي بشأن هيكلة أسعار الأجرة الأساسية لمركباتها في الإمارة بتكلفة أقل بين 40 إلى 60%، متوقعاً أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال الأسابيع القادمة. وقال إن حجم التمويلات التي حصلت عليها الشركة بلغت 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) منذ تأسيسها في 2012.

وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر عقد أمس بدبي، إن «كريم» تستهدف زيادة أسطولها في الإمارات إلى 10 آلاف سيارة بنهاية العام الحالي، منها أكثر من 5 آلاف سيارة تعمل في دبي وحدها، فيما تتشاور حالياً مع الجهات المعنية في أبوظبي ودبي للسماح للمواطنين بالعمل لأول مرة ضمن طاقم الشركة، على غرار ما تم في السعودية.

ولفت إلى أن الشركة تختبر تجربة أول سيارة ذاتية القيادة في دبي، بالتعاون مع «نيكست فيوتشر ترانسبورتيشن» الأميركية لمواكبة استراتيجية دبي الهادفة لتحويل 25% من وسائل النقل والمواصلات العامة إلى مركبات ذكية. وأضاف أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي دشنت بالتعاون مع الشركة الأميركية الاختبارات الأولية لوحدات التنقل ذاتية القيادة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأكد أن دبي تعتبر المختبر الأولي لخدمات الشركة في جميع الأسواق التى تعمل بها، وأن الشركة تسعى باستمرار لطرح خدمات مبتكرة تواكب تطلعات الإمارات باعتبارها الدولة التي تحتضن «كريم» وساهمت في انتقالها للعالمية.

نمو

وأكد أن الإمارات من أفضل الأسواق للشركة من حيث القوى الشرائية مع نمو العوائد وحجم أسطولها، كاشفاً عن السعي لزيادة حجم أسطول الشركة في الشارقة وعجمان والعين، فيما تسعى للتوسع في رأس الخيمة وأم القيوين وذلك مع توافر رغبة حكومتي الإمارتين. وأشار إلى أن الشركة تتطلع للمشاركة في «إكسبو 2020» لتوفير وسائل نقل أكثر راحة لزوار المعرض الدولي، وتستهدف إتمام مناقشات مع الجهات المعنية المنظمة.

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، إنه من المبكر التفكير في طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام؛ كون الشركة في بداية مسيرتها للنمو ولم تحقق سوى 1% فقط من طموحاتها وخططها التوسعية في المنطقة والعالم. وأضاف أن الشركة تسعى للتوسع في 200 مدينة حول العالم بحلول 2020، مقارنةً بتواجدها في 100 مدينة بـ14 دولة حالياً آخرها السودان، فيما تخطط لدخول السوق العماني في وقت قريب.

وتابع: «ستواصل «كريم» استراتيجية التوسع في خدمات التوصيل عبر الدراجات البخارية والتوك توك والقوارب والسيارات الكهربائية في دول أهمها مصر والسعودية ولبنان وباكستان». ورداً على سؤال عن تأثر عائدات الشركة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة قال إنه لم يتم ملاحظة أي تأثيرات جراء تطبيق الضريبة، كما لم تطرأ أية تغييرات كبيرة في أنماط استخدام خدمات الشركة.

«الدرونز»

كشف باسل النحلاوي عن بحث «كريم» لعدة فرص مع شركات أخرى لتطوير مركبات ذكية ذاتية القيادة، فيما تخطط الشركة لاستخدام الطائرات الموجهة من دون طيار «الدرونز» في نقل البضائع إلى العملاء بعدما لاقت ترحيباً واسعاً من القطاعين العام والخاص.