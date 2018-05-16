شراكة إماراتية مغربية في مشروع عالمي لإنتاج الأسمدة

اتفقت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» والمجمع الشريف للفوسفات المغربي، على بحث فرص تطوير مشروع عالمي مشترك على مراحل لإنتاج الأسمدة، في خطوة من شأنها تسريع تنفيذ استراتيجية أدنوك والشركة المغربية للتوسع عالمياً، عبر الجمع بين خبرة الطرفين.

وتشمل الشراكة المقترحة تطوير شركة عالمية لإنتاج الأسمدة من خلال مركزين: أحدهما في دولة الإمارات، والآخر في المغرب، بحيث يتم استخدام كل من الأصول القائمة والجديدة، ما يتيح لمنتجات المشروع المشترك الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتندرج الاتفاقية ضمن خطط أدنوك الرامية إلى زيادة إنتاجها من الكبريت بنسبة لا تقل عن 50%، من مستواه الحالي البالغ 7 ملايين طن سنوياً، من خلال استغلال الأغطية الغازية والتوسع في إنتاج الغاز الحامض.

وكان «المجمع الشريف للفوسفات» شارك في برنامج تطوير واسع النطاق سيمكنه من تأمين حصة جيدة من الطلب المتزايد على الأسمدة، واكتملت المرحلة الأولى من البرنامج هذا العام، وأسهم في رفع الإنتاج من الأسمدة للمجموعة إلى 12 مليون طن.