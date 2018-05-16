43.9 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 4 أشهر

بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري نحو 43.927 مليون مسافر موزعة بين 11.353 مليون مسافر في يناير، و10.80 ملايين مسافر في فبراير، و11.435 في مارس، و11.586 مليون مسافر في أبريل، فيما وصل المتوسط اليومي لعدد المسافرين إلى نحو 366 ألف مسافر بحسب بيانات للهيئة العامة للطيران المدني. وفيما يتعلق بالحركة الجوية فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء الدولة وصل إلى 280.729 حركة خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري، منها 69.96 ألف حركة جوية في أبريل الماضي.

صدارة دبي

وبحسب البيانات واصل مطار دبي الدولي الصدارة في الحركة الجوية وعدد المسافرين على مستوى مطارات الدولة، واستحوذ مطار دبي خلال شهر أبريل على نحو 48.9% من إجمالي الحركة الجوية، مسجلاً 34.19 ألف حركة جوية، في حين سجل مطار أبوظبي الدولي 10.61 ألف حركة بحصة 15.2%، وسجل مطار الشارقة الدولي 6443 حركة جوية بنسبة 9.2% من إجمالي الحركة في الدولة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني بلغ إجمالي عدد الحركات الجوية في مطار آل مكتوم 2271 حركات، فيما بلغت الحركة في مطار رأس الخيمة 318 حركة جوية، بينما بلغ عدد الرحلات العابرة نحو 11.97 ألف حركة.