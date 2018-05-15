83.1 مليار دولار قيمة تجارة جبل علي بنمو 4%

رسخت المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا”، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية مكانتها كمركز رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول الكومنولث المستقلة، واستطاعت تحقيق نمو في تجارتها الخارجية لتصل إلى 83.1 مليار دولار بما يعادل 29.4 مليون طن متري، وهو الرقم الأعلى منذ 2013 حيث كان حجم التجارة آنذاك 19.5 مليون طن بزيادة بلغت 9.9 مليون طن متري.

من حيث الحجم، وصلت نسبة النمو إلى 6% على أساس سنوي وبنسبة 4% من حيث القيمة كما نمت الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 5%. وتوضح الأرقام أن مساهمة جافزا في تجارة دبي الإجمالية ارتفعت إلى 23% وتمثل 70% من قيمة تجارة المناطق الحرة دبي، و97% من حجم تجارة المناطق الحرة في دبي.

معلقاً على هذا النمو الملفت، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية: "النمو الذي سجلته جافزا في قيمة وحجم تجارتها خلال 2017 يعزز من قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية ويرفد جهود تنويع الاقتصاد الوطني، كما يؤكد مجدداً على صحة استراتيجتنا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتقديم أعلى مستويات الخدمة لها وتسهيل الإجراءات للشركات الراغبة في استكشاف أسواق المنطقة واختيار دبي مقصداً لتجارتهم واستثماراتهم، بفضل البنية التحتية الحديثة، والأطر التشريعية المتطورة".

وأضاف: "تواصل المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" قيادة قطاع التجارة والاقتصاد في دبي انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي والوجهة المفضلة للتجارة واللوجستيات في المنطقة. يؤكد هذا الانجاز قدرة جافزا على المحافظة على نمو تجارتها الخارجية عاماً تلو الآخر في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع تقلبات الاقتصاد العالمي وعلى خلق فرص استثمارية وفتح أسواق جديدة. أعدت جافزا خطتها الاستراتيجية لتكون محوراً رئيسياً في "مستقبل ما بعد النفط" عبر دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بالعمل على دعم التنوع في بنية الاقتصاد الوطني من خلال تقديم أفضل المزايا والتسهيلات للتجار والمستثمرين، وتمكينهم من المنافسة إقليمياً وعالمياً".

وأشار إلى تركيز "جافزا" خلال المرحلة المقبلة على زيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى إمارة دبي، والمساهمة بفاعلية في تعزيز قيمة الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات، حيث تقدم للمستثمرين الأجانب مزايا وتسهيلات فريدة، في مقدمتها التملك الكامل وبنسبة 100% للمشروعات والشركات التي تقام في المنطقة الحرة لجبل علي، والاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة، مع الإعفاء التام لهذه المشروعات من الرسوم الجمركية على الواردات التي تصل إلى "جافزا". تساهم سياسة التنويع الاقتصادي في خلق فرص استثمارية متزايدة، وتشجيع الشركات المحلية والإقليمية والدولية على الابتكار لتعزيز فدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية".

جدير بالذكر أن جافزا استقطبت أكثر من 513 شركة من 61 دولة في 2017 بنسبة نمو بلغت 9% بما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للشركات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في موقع تنافسي يتمتع بسهولة ممارسة الأعمال فضلاً على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق الاقليمية.