تدشين أول مواقف شحن السيارات الكهربائية بالمجان في الفجيرة

دشنت غرفة الفجيرة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة أول المواقف المخصصة لشحن المركبات الكهربائية بالإمارة مجاناً، التي أطلق عليها مسمى «المواقف الخضراء»، مبادرة جاءت للتشجيع على استخدام وسائل النقل المستدام المتمثلة في المركبات الهجينة والكهربائية للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البري وتعزيز الممارسات البيئية، والتنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، حيث توفر المواقف الخضراء خاصية إعادة شحن بطاريات السيارات الكهربائية بطريقة سريعة.

حضر التدشين اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للمواصلات، وخليفة خميس مطر الكعبي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وخالد الجاسم مدير عام الغرفة وعضو مجلس إدارة المؤسسة، حيث توزعت المواقف لتشمل مبنى الغرفة الرئيسي بالإمارة وفرع دبا الفجيرة ومبنى القيادة العامة لشرطة الفجيرة، فضلاً عن بعض المناطق العامة بالإمارة.

وأشار خالد الجاسم إلى أن مبادرة «المواقف الخضراء» جاءت ضمن محفزات حكومة إمارة الفجيرة لاستخدام المركبات الكهربائية بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وتحقيقا لأهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في إيجاد بيئة مستدامة والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وقال إن المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية هي مستقبل قطاع النقل، وسرعان ما سينتشر استخدامها في شوارع الإمارات.

ونحن سعداء بالدور الذي نضطلع به في وضع الأسس الرئيسية لإحداث هذه الثورة النوعية في قطاع النقل في إمارة الفجيرة وما بعدها، ويسعدنا أن نكون جزءاً من رحلة السيارات الكهربائية في الإمارة.