رئيس لاتفيا: الإمارات شريك استراتيجي في المنطقة

أكد الرئيس، ريموند فيونيس، رئيس جمهورية لاتفيا أن دولة الإمارات تعد الشريك الاستراتيجي لبلاده في منطقة الخليج، معتبراً أن بلاده تعمل لتعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة عبر بوابة الإمارات، كاشفاً عن وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية حماية المستثمرين بين البلدين والمتوقع توقيعها الشهر المقبل.

وخلال لقائه وفد بعثة غرفة تجارة وصناعة دبي في عاصمة لاتفيا ريجا أخيراً، دعا إلى الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركات الإماراتية في تشييد وبناء خطوط السكك الحديدية التي تربط دول البلطيق بسائر دول الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن قطاع الخدمات اللوجستية في بلاده هو من القطاعات المهمة التي توفر الإمكانات الاستثمارية الكبيرة للشركات الإماراتية.

المشاركة في إكسبو

ولفت الرئيس، ريموند فيونيس إلى أن بلاده تتطلع للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يوفر مساحة مثالية للشركات اللاتفية لإبراز مزاياها التنافسية وخصوصاً في مجال تقنية المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة ومنها السياحة الطبية، مشيراً إلى أن بلاده اعتمدت خطوات ملموسة لتطوير الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الإماراتية.

وأشاد بالدور النشط الذي تلعبه حنان العليلي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية لاتفيا، في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشدداً على أهمية زيارة وفد غرفة دبي للإطلاع على الفرص الاستثمارية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أرفع.

أسس قوية

وأكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي ورئيس البعثة التجارية أن لاتفيا تعتبر من الأسواق الواعدة التي تمتلك خبرات ثرية في قطاع تقنية المعلومات، معتبراً أن الزيارة وضعت أسساً قوية للعلاقات المستقبلية لكونها نجحت بتوفير معلومات كافية عن الفرص وآفاق التعاون.

ولفت إلى التزام غرفة دبي بتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في الأسواق الناشئة والواعدة، مؤكداً أن لاتفيا تمثل خياراً ملائماً وتنافسياً للقطاع الخاص، وخصوصاً مع نجاح دولة الإمارات في وضع أسس متينة للتعاون الاقتصادي نتيجة العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيراً إلى ان النمو بنسبة 20% في التبادل التجاري بين دبي ولاتفيا خلال العام الماضي هو مؤشر طيب، ولكنه ما زال دون الإمكانات والقدرات، مؤكداً أن فتح خطوط طيران مباشر بين الجانبين سيكون له أثر كبير في رفع هذه النسبة وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية. وأضاف الغرير أن الزيارة التي تعتبر استكمالاً لزيارة معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد أخيراً إلى لاتفيا، تأتي لتعكس التزام الغرفة الواضح بدعم قطاع الأعمال، وتعزيز التوسع الخارجي للشركات الإماراتية، وجذب استثمارات أجنبية. وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي بالدعم الكبير الذي قدمته السفارة الإماراتية في لاتفيا، معتبراً أن التنسيق الدائم مع السفارة وعلى رأسها السفيرة حنان العليلي كان أحد أسباب نجاح البعثة في تحقيق أهدافها باستكشاف السوق اللاتفية.

5 قطاعات

وخلال طاولة النقاش المستديرة التي نظمتها غرفة دبي في ريجا بالتعاون مع وكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا وحضرها أكثر من 30 ممثلاً للقطاع الخاص والعام في لاتفيا، حدد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي 5 قطاعات رئيسية في لاتفيا يمكن ان توفر فرصاً استثمارية متميزة للقطاع الخاص في دبي وهي تقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والزراعة والسياحة والرعاية الطبية، مع التركيز على المشاريع الناشئة، معتبراً إياها قطاعات تدعم خطط التنوع الاقتصادي لدبي، وتساعدها على التحول السلس نحو اقتصاد المعرفة.

ولفت بوعميم إلى أن الغرفة تؤمن أن المستقبل هو للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن الغرفة توائم بين متطلبات الشركات وخطط الحكومة لقيادة النمو الاقتصادي عبر تحفيز شراكات في مجالات استراتيجية مستقبلية.

التوسع الخارجي

وأشارت السفيرة حنان العليلي إلى أن زيارة البعثة التجارية لغرفة دبي إلى لاتفيا تأتي في سياق ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز العلاقات بين البلدين، معتبرةً أنها أظهرت التزام القطاع الخاص وجديته بالتوسع الخارجي خصوصاً وأنها جاءت استكمالاً لزيارة معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في الدولة إلى لاتفيا أخيراً.

ولفتت العليلي إلى أن وفد غرفة دبي هو أول بعثة اقتصادية عربية تستهدف الأسواق اللاتفية، وتستكشف فرصها، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات لا تبخل بخبراتها وحريصة على تقديم يد العون للدول الصديقة في مختلف المجالات.

وقال أرفيليس أسيرادينس، نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد في لاتفيا خلال كلمته في طاولة النقاش المستديرة، إن زيارة وفد غرفة دبي الذي يضم مستثمرين في قطاعات متنوعة هو رسالة إيجابية مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الأسواق الرئيسية الأربع التي تهم بلاده والتي تشمل كذلك أسواق الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد وزير الاقتصاد اللاتفي أن زيارة وزير الاقتصاد الإماراتي أخيراً إلى لاتفيا كانت ناجحة جداً، حيث تم الاتفاق على عقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة، مما سيكون له الأثر الكبير في الدفع بالعلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن الاقتصاد اللاتفي حقق نمواً اقتصادياً لافتاً العام الماضي بلغ 4.5%، وهو أعلى من متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 1.6%.

فرص استثمارية

واستعرضت الشركات والمؤسسات اللاتفية التي شاركت في طاولة النقاش الفرص الاستثمارية المتاحة، وخبراتها التي يمكن ان تفيد قطاع الأعمال، حيث طالب قطاع الأعمال اللاتفي بالاستعانة بخبرات شركات دبي في تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي وخاصة طريق الحرير، داعين الغرفة لتسهيل التواصل مع موانئ دبي العالمية في إطار البحث عن شركاء استراتيجيين وموثوقين للمشاريع اللوجستية في نطاق طريق الحرير الذي يربط بين الشرق والغرب وخصوصاً الصين وأوروبا. واستعرض ممثلو الشركات المجمعات التقنية الرئيسية للمشاريع الناشئة في لاتفيا، خصوصاً وأن لاتفيا تعتبر رائدة في هذا المجال.

وقام وفد الغرفة بزيارة ميدانية إلى مركز ريجا لتقنية المعلومات الذي يوفر حلولاً عالمية متطورة لتقنية المعلومات، ويضم العديد من المشاريع الناشئة.

وفد

ضمت البعثة التجارية التي يترأسها ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي كلاً من: حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، وهشام الشيراوي، الرئيس التنفيذي لمشاريع الواحة، وعيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وعبدالله شرفي، رئيس مشاريع جيراب الوطنية، وأحمد سعيد باليوحة، رئيس مجلس إدارة مصنع معكرونة الإمارات، وإسماعيل عقيل عباسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عباسي، وعادل الزرعوني، المدير الإداري لمجموعة ريفولي، والدكتور نوح رافورد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل.